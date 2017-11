Die Jamaika-Sondierer von CDU, CSU, FDP und Grünen biegen heute mit zwei der schwierigsten Themen auf die Zielgerade.

Am Vormittag (10.30 Uhr) sprechen die Verhandlungsführer um CDU-Chefin Angela Merkel zunächst mit den Berichterstattern der jeweiligen Seiten in dem seit Tagen gewohnten Kleinformat über das Thema Europa. Von 11.30 Uhr an soll es dann um den äußerst kontroversen Bereich „Flucht, Asyl, Migration, Integration” gehen, der am Vorabend aus Zeitgründen nicht mehr beraten werden konnte.

Am Nachmittag werden diese als Beichtstuhlgespräche bezeichneten Runden unterbrochen, da die Kanzlerin zu einer Rede bei der Weltklimakonferenz (16.00 Uhr) nach Bonn fliegt. Mit Spannung wird erwartet, ob sie dabei Details einer künftigen Klimapolitik nennt.

Nach ihrer Rückkehr in die Hauptstadt sollen die Jamaika-Sondierungen zunächst (19.30 Uhr) mit dem entscheidenden Thema Finanzen fortgesetzt werden. Von 21.30 Uhr an wollen sich die Verhandler dann erneut dem Energie-Thema zuwenden. Dass bei diesen beiden Komplexen am Mittwoch bereits eine endgültige Entscheidung fällt, wird nicht erwartet. Dazu dürfte die entscheidende Sondierungssitzung in der Nacht zum Freitag notwendig sein.

(dpa)

Bilderstrecke Jamaika-Sondierer mit Knackpunkten Finanzen, Energie, Europa