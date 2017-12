Jamaika verloren, in Umfragen gestiegen

Fahrplanwechsel Bahn stärkt die Verbindung Frankfurt-Berlin

Frankfurt. Der Fahrplanwechsel am Sonntag ist der größte in der Geschichte der Deutschen Bahn. Frankfurt profitiert von der Eröffnung der neuen Schnellfahrstrecke Berlin–München. Die Fahrgäste müssen allerdings tiefer in die Tasche greifen. Wie teuer es wird, ist unklar. mehr