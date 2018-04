Japans Regierungschef schickt Opfergabe an Kriegsschrein

Judentum Hessische Landesregierung will Antisemitismus-Beauftragten einsetzen

Nach dem mutmaßlich antisemitischen Angriff in Berlin sorgt sich die jüdische Gemeinschaft in Deutschland um ihre Sicherheit. Am Mittwoch soll in der Bundeshauptstadt die Solidaritätsaktion „Berlin trägt Kippa“ stattfinden mehr