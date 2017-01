Heute wird Donald Trump vor dem US-Kapitol den Amtseid ablegen und damit zum 45. Präsidenten der USA avancieren. Verpassen Sie nichts vom historischen Ereignis in unserem Live-Stream!

Am heutigen Freitagabend (MEZ) wird Donald Trump in der US-Hauptstadt Washington seinen Amtseid ablegen und wird damit offiziell Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Verpassen Sie nichts in unserem Live-Ticker.