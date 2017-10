Brexit: Jetzt ist May am Zug

Erstaunlich versöhnlich gab sich EU-Ratspräsident Donald Tusk nach den Beratungen der 27 Staats- und Regierungschefs über die Fortschritte der Brexit-Verhandlungen: „Die Berichte über festgefahrene Gespräche sind übertrieben“, betonte er unmittelbar nach dem Ende des Gipfeltreffens in Brüssel am Freitag. Am Vorabend hatte die britische Premierministerin Theresa May noch die Gelegenheit bekommen, ihre Amtskollegen genau davon zu überzeugen. Offenbar mit Erfolg. Doch seinen Optimismus teilten längst nicht alle.

Es bleibe noch viel zu tun, meinte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): „Und der Zeitrahmen ist eng.“ Sie sprach wohl für all ihre Amtskollegen, als sie hinzufügte: „Wir wünschen uns, dass wir im Dezember so weit sind, dass die zweite Phase beginnen kann.“ Dann soll die zukünftige Beziehung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich verhandelt werden. Dafür müssen aber mehrere kritische Punkte um den Austritt Großbritanniens geklärt sein.

Keine Durchbrüche

Durchbrüche gab es bei den bisherigen Gesprächen allerdings keine. Kommissionspräsident Jean-Claude Junckers Ärger darüber war überdeutlich: „Zum Brexit sage ich nichts, denn es gibt nichts zu sagen.“ Lassen konnte er es dann aber doch nicht. Sichtlich echauffiert schimpfte der Behördenchef stattdessen über die meuternde Torie-Partei von May, die den Briten „noch immer nicht erklärt hat, was ein ,No deal’ bedeuten würde“. Mehr noch: „Das ist eine verdrehte Pädagogik gegenüber der Bevölkerung.“ Brüssel fürchtet um May, die langsam auf die EU zuzugehen scheint – anders als all jene, die als ihre potenziellen Nachfolger schon in den Startlöchern stehen.

Scheidung unter Zeitdruck: Die Etappen bis zum Brexit Fünf Verhandlungsrunden zum Brexit haben die EU und die britische Regierung seit Juni hinter sich gebracht. Ein Überblick, wie es weiter geht: clearing

Trotzdem kann und will die Gemeinschaft keine Zugeständnisse machen. Geklärt werden müssen nach wie vor die Rechte der in Großbritannien lebenden 3,2 Millionen EU-Bürger sowie der 1,5 Millionen auf dem Festland residierenden Briten. Zwar hatte die Rede der Regierungschefin vor wenigen Wochen in Florenz für ein neues, positives Klima gesorgt, sagte Tusk. Geholfen haben dürfte auch Mays offener Brief, den sie kurz vor Beginn des EU-Gipfels am Donnerstag veröffentlichte und in dem sie versprochen hatte, die derzeitigen Rechte der EU-Bürger auf der Insel zu erhalten und ihnen ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu gewähren. Auch im zweiten Punkt, der Beziehung zwischen Irland und Nordirland, konstatierte EU-Chefunterhändler Michel Barnier nach der jüngsten – inzwischen fünften Verhandlungsrunde – immerhin, dass es zumindest eine „Annäherung bei den Grundsätzen und Zielen für den Schutz des Karfreitagsabkommens“ gegeben habe – jener Vertrag, der den Frieden zwischen beiden irischen Ländern sichert. Doch konkrete Ergebnisse bleiben bisher aus.

Konkrete Zusage erwartet

Für Empörung hatte zudem Mays Angebot von 20 Milliarden Euro gesorgt, mit denen London seine offenen Rechnungen bei der EU abdecken will. Denn Brüssel rechnet mit dem drei bis fünffachen Betrag, den es am Ende zu begleichen gelte – nicht nur für den laufenden Haushalt, sondern auch für ausstehende Pensionen von EU-Beamten sowie zugesagte Einzahlungen in Fördertöpfe. So sehr die Union in anderen Fragen uneins war, so gefestigt und vereint traten die Staats- und Regierungschefs gegenüber dem Vereinigten Königreich auf: Die Gemeinschaft der künftig 27 erwarte „eine feste und konkrete Zusage zur Begleichung aller Verpflichtungen“, hieß es im Abschlusspapier der Runde vom Freitag.

Merkel betonte, dass dies „ausschlaggebend“ für die von der Downing Street erwarteten Ausdehnung der Verhandlungen auf die künftigen Beziehungen sei. Die EU der 27 wird Leitlinien für entsprechende Gespräche ausarbeiten, auch Übergangsregeln würden in Betracht gezogen. Immer wieder war eine zweijährige Periode ins Gespräch gebracht worden, um mehr Zeit für die Ausarbeitung eines Vertrags für die künftigen Beziehungen zwischen beiden Seiten zu gewinnen. Doch Merkel machte klar: „Das ist eine interessante Idee, auf die wir zu gegebener Zeit zurückkommen werden.“ Soll heißen: Nun ist London am Zug.