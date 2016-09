Job-Bewerberinnen mit Kopftuch werden benachteiligt

Merkel nach Wahlschlappe selbstkritisch Ab heute mit Gefühl

Berlin. Wahl-Schlappen in Serie für die CDU, Dauer-Streit mit Horst Seehofer und Rumoren in ihrer Partei: Angela Merkel schien all das ungerührt wegzustecken. Am Tag nach dem Berlin-Debakel aber gibt sie sich selbstkritisch - und fast ein bisschen neu. mehr