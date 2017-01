Nur wenige Migranten erfüllen die Anforderungen des deutschen Arbeitsmarktes: Jobs für Flüchtlinge: Schwieriger als gedacht

Die deutsche Wirtschaft verband die Migrationswelle der vergangenen zwei Jahre mit der Hoffnung, viele der zigtausend offenen Ausbildungs- und Arbeitsplätze quasi über Nacht besetzen zu können. Doch schnell stellte sich heraus, dass die berufliche Integration der meisten Flüchtlinge langen Atem benötigen wird. „Anfangs dachten wir, da kommen die am besten ausgebildeten Syrer zu uns. Das war nicht der Fall“, räumt Matthias Gräßle, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt ein.

In der Mainmetropole leben rund 4500 der über 100 000 Geflüchteten, die es seit 2015 nach Hessen verschlug. Um möglichst viele von ihnen rasch in Lohn und Brot zu bringen, starteten mehrere zur IHK gehörende Unternehmen sowie die Stadt Frankfurt das Projekt „Berufliche Integration von Flüchtlingen in Frankfurt-Rhein-Main“ (BIFF).

Durchwachsene Bilanz

Knapp anderthalb Jahre nach Start der Initiative haben immerhin 38 Geflüchtete eine Ausbildung begonnen. Doch das sind lediglich rund zwölf Prozent der 320 Interessenten, die von der Arbeitsagentur und der Gesellschaft für Jugendbeschäftigung zur Teilnahme am ersten BIFF-Durchgang ausgewählt wurden.

Inzwischen ist das Projekt in die zweite Runde gestartet. Von ursprünglich 562 Bewerbern haben es immerhin 131 in die finale Auswahl geschafft. In diesem Jahr wollen die BIFF-Partner bis zu 95 Aus- und Weiterbildungsplätze anbieten. Damit diesmal nicht so viele Stellen unbesetzt bleiben wie im Vorjahr, wurden die Anforderungen an die Bewerber deutlich erhöht. So müssen potenzielle Kandidaten inzwischen mindestens über Sprachniveau B1 verfügen, um in die engere Auswahl zu kommen.

Zwei Flüchtlinge sammeln in Deutschland erste Berufserfahrung Dank der BIFF-Initiative sind Maseh und Maga am Ziel Für viele Ausländer ist der Einstieg ins deutsche Berufsleben mit hohen Hürden verbunden. Neben gezielter Förderung ist oft auch viel Eigeninitiative vonnöten. Die hessische Wirtschaft hat die Probleme erkannt und müht sich, potenzielle Arbeitnehmer für den Job zu qualifizieren. clearing

„Man wird ein klein wenig demütig, weil die Komplexität so hoch ist“, sagt Michael Müller, der Arbeitsdirektor des am Projekt beteiligten Flughafenbetreibers Fraport. Denn ursprünglich plante die Unternehmensinitiative, in der ersten Runde bis zu 100 Ausbildungsplätze an Flüchtlinge zu vergeben. Doch wie IHK-Hauptgeschäftsführer Gräßle eingesteht, hinderten mangelnde Sprachkenntnisse und der hohe Qualifikationsbedarf viele Flüchtlinge daran, rasch in der deutschen Arbeitswelt Fuß zu fassen. So sei im Laufe des Pilotprojekts festzustellen gewesen, dass die meisten Flüchtlinge erst nach zwei bis vier Jahren so gut Deutsch sprechen, dass sie ausbildungs- beziehungsweise einstellungsreif sind.

Bürokratische Hürden

Ein weiteres Hemmnis haben die BIFF-Projektverantwortlichen nicht bei den Flüchtlingen, sondern der deutschen Bürokratie ausgemacht. So sorgt die komplexe Rechtslage dafür, dass viele Unternehmen mit der Rechtsunsicherheit leben müssen, die mit der Einstellung eines Flüchtlings einhergeht. Denn was nützt es einem Betrieb, einen engagierten Mitarbeiter anzulernen, wenn dessen Duldung plötzlich abläuft und er von einem Tag auf den anderen das Land verlassen muss? „Unerlässlich ist ein flüssiges Zusammenspiel der Behörden – hier müssen die Prozesse besser und schneller ineinander greifen“, fordert IHK-Hauptgeschäftsführer Gräßle.

Immerhin verkündet der BIFF-Schirmherr, der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, man habe mit der Arbeitsagentur beschlossen, dass „Menschen mit sicherer Bleibeperspektive“ künftig ohne bürokratische Hürden Praktika beginnen können. „Wir haben in Frankfurt nie gesagt, wir schaffen das. Wir haben aber gesagt, dass wir uns engagieren“, fügte Feldmann hinzu.

Was die Zahl neu ankommender Flüchtlinge anbelangt, sieht Feldmann positiv in die Zukunft. Statt der ursprünglich vom Land prognostizierten 250 wöchentlichen Neuzuweisungen kämen derzeit nur 20 Asylsuchende an den Main. Rhein-Main & Hessen