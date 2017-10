Johanniter warnen vor Dumpingpreisen für Rettungseinsätze

Schwesig will SPD-Vize bleiben

Schwerin. Am Mittwoch ist Manuela Schwesig 100 Tage im Amt als Regierungschefin Mecklenburg-Vorpommerns. Mit ihrem Neustart in der Landespolitik ist sie zufrieden. Doch auch in Berlin will sie weiter für die Interessen der Menschen in Ostdeutschland kämpfen. mehr