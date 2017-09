Jugendliche wählen: Grüne doppelt so stark, AfD schwächer

22 Verletzte Bombe in Londoner U-Bahn ferngezündet

London. Flammen schießen durch den Waggon und versengen Fahrgäste an Haut und Haaren. Mitten im Berufsverkehr explodiert in einer Londoner U-Bahn eine selbstgebaute Bombe. Die Polizei setzt eine Großfahndung in Gang. Waren es erneut islamistische Extremisten? mehr