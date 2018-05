Juso-Chef kritisiert Nahles für Flüchtlingspolitik-Äußerung

USA verhandeln wieder mit Nordkorea über Gipfel

Seoul/Washington. Schon einmal wurde es abgesagt, jetzt ringen die USA und Nordkorea weiter um ihr Gipfeltreffen. Vorbereitungsgespräche finden sowohl am wahrscheinlichen Gipfelort Singapur als auch in Nordkorea statt. Doch was kann der Gipfel bringen - wenn er überhaupt stattfindet? mehr