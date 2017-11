Jusos beraten weiter über SPD-Kurs: „Wir wollen Zuspitzung”

Die Jusos setzen heute die Diskussion über den künftigen Kurs der SPD fort. Zu dem Bundeskongress des SPD-Parteinachwuchses wird am Nachmittag unter anderem SPD-Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles erwartet.

Beim Auftakt des Treffens am Freitagabend hatte die scheidende Bundesvorsitzende der Jungsozialisten, Johanna Uekermann, eine Neuauflage der großen Koalition mit Nachdruck abgelehnt.

SPD-Chef Martin Schulz hatte am Freitag angekündigt, die Entscheidung über eine mögliche Regierungsbeteiligung den Parteimitgliedern zu überlassen. Am Sonntag waren die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen gescheitert. Die SPD-Parteispitze hatte zunächst die Fortsetzung einer großen Koalition ausgeschlossen.

Der neue Bundesvorsitzende der Jungsozialisten in der SPD, Kevin Kühnert (28), bekräftigte den Widerstand seiner Organisation gegen eine neue große Koalition. „Wir wollen mehr Polarisierung und Zuspitzung. Wir sind das Bollwerk gegen große Koalitionen”, sagte er. Der Berliner Kühnert wurde mit 225 von 297 Stimmen (75 Prozent) zum Nachfolger von Johanna Uekermann (30) gewählt, die das Amt nach vier Jahren aufgab.

Die SPD solle mit dem Hinweis auf staatspolitische Verantwortung in eine neue große Koalition gedrängt werden, sagte Kühnert: „Wir brauchen keine Nachhilfe, wenn es um Verantwortung geht. Wir haben so was von die Schnauze voll, dass immer nur von Verantwortung geredet wird, wenn es um die GroKo geht.”

Kühnert sagte: „Ich möchte, dass wir Jusos in den kommenden zwei Jahren richtig Rabatz machen und die notwendige Erneuerung der Partei vorantreiben.” An der Notwendigkeit dazu habe sich seit dem Scheitern der Sondierungsgespräche nichts geändert. Er bekenne sich dazu, dass die Jusos den Menschen auch etwas wegnehmen wollten: „Unverschämt hohe leistungslos erworbene Vermögen beispielsweise.” Kühnert ist als Mitarbeiter einer Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses tätig.

(dpa)