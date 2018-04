Im großen Stil hat die Polizei gestern Temposünder im Blick gehabt. Allein in Hessen war die Polizei mit 300 Blitzern am Start. Tausende rasten trotz Ankündigung in Zeitungen, im Radio und sozialen Netzwerken in die Falle. Ihnen drohen nun Geldbuße, Punkte oder gleich der Führerscheinentzug. Die Polizei hat ein Zeichen gesetzt. Mehr aber auch nicht. Denn das Problem wird mit dem Blitzer-Marathon nicht gelöst.

Auf Deutschlands Straßen wird gerast. Egal ob auf der Autobahn oder in Tempo-30-Zonen. 150 014 Unfälle registrierte das Statistische Bundesamt für 2017 in Hessen, 4644 Menschen wurden verletzt, 213 starben, 73 davon wegen „nicht angepasster Geschwindigkeit“, was übrigens die Hauptunfallursache ist. Einen Tag lang konzentriert Raser in den Blick zu nehmen, ändert daran nichts.

Was wirklich helfen würde, sind strikte Tempolimits, auch auf Autobahnen. Warum nicht auch in Deutschland die Höchstgeschwindigkeit von 130 einführen? Denjenigen, die jetzt schreien, „Freie Fahrt für freie Bürger“, sei gesagt: Das ist so was von 70er Jahre. Damals konnten Autos längst noch nicht so schnell fahren wie heute, es gab deutlich weniger Verkehr – und Umweltschutz war längst nicht so im Bewusstsein der Menschen. In Nachbarländern, zum Beispiel Frankreich oder Schweiz, klappt das wunderbar. Und wer auch dort meint, den Fuß nicht vom Gaspedal nehmen zu müssen, rast früher oder später in eine stationäre Radarfalle – und zahlt richtig viel Geld. Mehr fest installierte Blitzer – auf Autobahnen, Landstraßen und in Städten sowie eine deutliche Erhöhung der Bußgelder sind die einzige Sprache, die Raser verstehen. Auch in Deutschland.

