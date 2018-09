Kabinett befasst sich mit Arztterminen und Stand der Einheit

Missbrauchsskandal Die vertagte Konsequenz: Katholische Kirche hat noch keine Veränderungen beschlossen

Fulda. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz bereitet die katholische Kirche auf Veränderungen vor und sendet positive Signale an die Opfer. Mit ihnen will die Kirche in einen Dialog treten. Doch die bleiben skeptisch. mehr