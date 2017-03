Kaczynski zur Wahl Tusks: Angriff der EU auf Polen

Gefahr durch psychisch Kranke Wer kümmert sich um die Verwirrten auf der Straße?

Frankfurt/Limburg. In Düsseldorf ging am Donnerstag ein psychisch gestörter Mann mit einer Axt auf Passanten los. Auch in Hessens Städten und Gemeinden sind auf Straßen und Plätzen immer mehr verwirrte Menschen unterwegs. Müssen wir Angst vor ähnlichen Vorfällen in der Region haben? mehr