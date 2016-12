Gabriel fordert „Schulterschluss der Demokraten“: Kampf gegen Lügen aus dem Internet

Die SPD will gezielt gestreuten Falschinformationen im Internet den Garaus machen. Die Sozialdemokraten setzen für den Fall auf einen „Nichtangriffspakt“ aller Parteien.

Die sozialen Netzwerke sind ein Segen, weil sie Menschen zusammenbringen, die sich ansonsten niemals kennengelernt hätten. Sie können aber auch ein Fluch sein, weil sich Falschinformationen in Windeseile verbreiten. Die Grünen-Politikerin Renate Künast ist Opfer einer gefälschten Nachricht auf Facebook geworden. Ein erfundenes Zitat machte dort die Runde, das Künast in ein schlechtes Licht rückte. Es ging um den Fall der Studentin aus Freiburg, die mutmaßlich von einem Flüchtling vergewaltigt und getötet wurde. Künast hat Strafanzeige gegen die Urheber gestellt, wie der „Spiegel“ berichtete.

Die SPD ruft nun die anderen Parteien zum Schulterschluss im Kampf gegen solche Falschnachrichten („Fake News“) auf. Bei Zweifeln an der Echtheit von Informationen solle auf Attacken gegen den politischen Gegner verzichtet werden, sagte gestern SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel. Die Sozialdemokraten würden eine Initiative starten, um eine gemeinsame Selbstverpflichtung der Parteien zu erreichen. Parteichef Sigmar Gabriel schrieb auf Twitter: „Wir @spdde fordern einen Schulterschluss der Demokraten gegen Mittel wie manipulative ,Social Bots’ und den gemeinsamen Kampf gegen ,Fake-News’!“ „Social Bots“ sind Programme, die im Internet automatisch Meldungen versenden und dazu verwendet werden können, Stimmung gegen etwas zu machen.

Nicht nur Falschmeldungen besorgen Politiker. Viele befürchten, dass es zu Hackerangriffen und gezielten Enthüllungen kommen könnte, um die Bundestagswahl 2017 zu beeinflussen. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, warnte: „Die Hinweise auf Versuche einer Beeinflussung der Bundestagswahl im kommenden Jahr verdichten sich.“

In den USA hat der Auslandsgeheimdienst CIA Erkenntnisse darüber, dass russische Hacker im Präsidentschaftswahlkampf gezielt das System des demokratischen Parteivorstands angegriffen hätten, um den Republikaner Trump zum Sieg über die Demokratin Clinton zu verhelfen. Russland dementiert solche Vorwürfe, weil sie „jeder Grundlage entbehren“, wie Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte. Hans-Joachim Spanger, Politikwissenschaftler bei der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung (HSFK), sagt: „Mit solchen Informationen wird derzeit zwischen den USA und Russland Politik gemacht.“

Kanzlerin im Visier?

Spanger möchte nicht ausschließen, dass Russland Cyber-Attacken starten könnte, um die politische Stimmung zu beeinflussen. Auf der anderen Seite sollte seiner Meinung nach auch bedacht werden, dass Hacker nicht nur in Moskau zu finden seien. „Die kann es auch in New Jersey geben, wie Donald Trump kürzlich sagte.“

Nach Spangers Auffassung habe Russland auf Berlin einen kritischen Blick, da Angela Merkel das „Scharnier für die europäische Sanktionen gegenüber Russland“ sei. Insofern könnte es für Moskau von Interesse sein, die Kräfte in Europa zu unterstützen, die nicht auf Merkels Kurs seien.

„Die Sorge ist berechtigt“, sagte FDP-Chef Lindner mit Blick auf die Aktivitäten russischer Hacker. „Das hört man aus den USA, wir sehen es in Europa.“ Der CDU-Innenpolitiker Bosbach sagte: „Die Gefahr der Einflussnahme durch gezielte Infiltration von außen mit dem Ziel der Manipulation von Fakten oder Meinungen besteht generell, auch für die Bundestagswahl 2017.“ Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Mützenich, sagte: „Im Wahlkampf werden wir uns auf Verzerrungen und Lügengeschichten einstellen müssen.“