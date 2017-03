Betroffenen wird oft Strom abgedreht: Kampf gegen die Armut: Entschlossenes Handeln ist gefragt

Es ist eine Zahl die erschüttert und auch ein Zeichen von großer Armut. Mehr als 330 000 Haushalten in Deutschland wurde zuletzt binnen eines Jahres der Strom abgestellt. Von 2011 bis 2015 schwankte die Zahl der jährlichen Stromsperren zwischen rund 312 000 und 352 000. Das ging jetzt aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor.

Was ist Armut? Streit um Definition Wenig Chancen, viele Entbehrungen, mehr Krankheiten – Armut ist für Millionen Menschen in Deutschland eine Falle, der sie kaum entfliehen können. Doch über das Ausmaß der Not wird gestritten. clearing

Auch in der Region sind Stromsperrungen keine Seltenheit. Thomas Breuer, Sprecher des Versorgers Mainova kennt die Zahlen. Im zurückliegenden Jahr seien es in Frankfurt genau 6064 gewesen. Das sei der niedrigste Wert der vergangenen vier Jahren gewesen. Im Jahr 2013 sei noch 8400 Haushalten der Strom von der Mainova gesperrt worden, so Breuer weiter.

Bei der Süwag, einer Tochtergesellschaft des Energiekonzerns RWE, kommt es jährlich zu rund 3500 Stromsperrungen, berichtet Süwag-Sprecherin Diana Stiebe. Diese Zahl sei über die vergangenen Jahre aber immer konstant geblieben.

Längerer Vorlauf

Die Friedberger OVAG gehört zu den kleineren Energieversorgern in der Region. „In den vergangenen Jahren haben wir durchschnittlich im Jahr 1000 Stromsperrungen zu verzeichnen“, sagt Unternehmenssprecher Andreas Matle. Diese Zahl bewege sich bei 240 000 OVAG-Tarifkunden im „Promillebereich“.

Stromsperrungen erreichen die Betroffenen nicht über Nacht. Es gibt einen längeren Vorlauf bis im wahrsten Sinne des Wortes bei ihnen das Licht ausgeht. Süwag-Sprecherin Stiebe beschreibt das Prozedere für ihr Unternehmen. „Wenn ein Kunde seinen Abschlag nicht bezahlt, erhält er nach rund 7 Tagen die erste Mahnung. Nach weiteren 14 Tagen wird er erneut zur Zahlung aufgefordert“, so Stiebe.

Eine weitere Mahnung, dann mit einer Sperrandrohung, erfolge danach alle 28 Tage, solange die Hauptforderung, diese betreffe die reine Energieforderung ohne Mahngebühren, unter 100 Euro liege. „Erst mit dem Übersteigen der Hauptforderung von 100 Euro bekommt der Kunde eine Sperrankündigung zugestellt. Der tatsächliche Sperrtermin erfolgt danach meist innerhalb der nächsten vier Wochen“, erläutert Stiebe. Stromsperrungen gelten als eine Folge von Armut in Deutschland. Die Bundesregierung beziffert den Anteil der durch Armut gefährdeten Menschen in Deutschland je nach Datenquelle zwischen 15,7 und 16,7 Prozent.

Im Kampf gegen die Armut fordert der VdK Hessen-Thüringen entschlossenes politisches Handeln „Der vorgelegte Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes bestätigt leider unsere Analysen“, sagte der VdK-Landesvorsitzende Karl-Winfried Seif und ergänzt: „Trotz der guten Wirtschaftslage wächst der Anteil der Bevölkerung, der von Armut bedroht ist.“ 2015 hätten in Hessen fast 900 000 armutsbedrohte Menschen gelebt. „Gleichzeitig verfügen die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung über 60 Prozent des Vermögens“, sagte Seif. Für ihn ist nicht hinnehmbar, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffne.

Kein Geld für Lebensmittel

Arme Menschen sind in Deutschland nicht nur von Stromsperrungen betroffen. Für viele reicht das Geld nicht einmal für den wöchentlichen Einkauf im Supermarkt. Sie sind auf die „Tafeln“ angewiesen, die sie kostenlos mit Lebensmitteln versorgen. In Hessen gibt es derzeit 55 solcher „Tafeln“. „Rund 120 000 Menschen nutzen im Jahr 2016 unser Angebot“, sagt Willi Schmid, Vorsitzender des Landesverbandes Hessen der Tafel. Das seien 15 Prozent mehr als im Jahr zuvor gewesen. Wie Schmid beobachtet hat, kommen jetzt vermehrt ältere Menschen zu den Tafeln und versorgen sich mit Lebensmitteln. „Vor allem die Zahl der alleinstehenden, älteren Frauen hat zugenommen“, so der Tafel-Chef weiter. Schmid hat auch eine Erklärung dafür. Die betroffenen Frauen hätten zu wenig in die Rentenkasse einzahlen können, weil sie sich um ihre Familie gekümmert hätten. Wenn der Ehemann sterbe, müsste diese mit einer kargen Witwenrente auskommen, die vielleicht nur 600 Euro monatlich betrage. Da ist der Weg zur Tafel der letzte Ausweg, um über die Runden zukommen.

Doch nicht nur ältere Menschen nutzten das Angebot der Tafeln. Auch Familien mir mehreren Kindern, darunter auch nicht wenige Flüchtlingsfamilien, nähmen das Angebot der wohltätigen Organisation in Anspruch.

In der Stadt Frankfurt, so Schmid weiter, gebe es 15 Tafeln für Bedürftige. Das sei die größte Anzahl in Hessen. Um aber die Dimension der Armut zu beschreiben, bemüht der hessische Tafel-Vorsitzende die mittelhessische Goethe-Stadt Wetzlar. In der 50 000-Einwohner-Stadt kämen derzeit regelmäßig 4000 Menschen zu den Tafeln. „Vor zehn Jahren waren es noch 2000“, rechnet Schmid vor. Die Armut wächst.