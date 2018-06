Karlsruhe entscheidet über Streikrecht für Beamte

Wenig Bewegung bei Gesprächen zur Ostukraine

Berlin. Der Friedensprozess in der Ostukraine steckt in der Sackgasse. Nach 16 Monaten Funkstille sitzen Russland und die Ukraine nun wieder an einem Tisch. Große Fortschritte bleiben aus. Aber Gastgeber Heiko Maas wertet schon das Treffen an sich als Erfolg. mehr