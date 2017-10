Kataloniens Separatisten streiten: Dialog oder Konfrontation

Trump will Abbau von „Obamacare” selbst in die Hand nehmen

Washington. Nach mehreren erfolglosen Anläufen des US-Senats will Präsident Donald Trump den Abbau der Krankenversicherung „Obamacare” nun selber in die Hand nehmen. Er unterzeichnete am Donnerstag eine Anordnung, die grundlegenden Änderungen den Boden bereitet. mehr