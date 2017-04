Schlechte Umfragewerte für die Grünen: Katrin Göring-Eckardt will die Grünen wieder zurück auf die Erfolgsspur bringen

Bekleidungstechnisch wirkt sie mit ihrem roten Sakko ein bisschen, als würde Angela Merkel gerade versuchen, auf den Martin-Schulz-Zug aufzuspringen. Also gar nicht wie jemand, dem man so einen flapsigen Spruch wie „Grüne Themen werden derzeit nicht als der heiße Scheiß der Republik wahrgenommen“ zutrauen würde. Rausgehauen, um sprachlich im Bild zu bleiben, hat ihn Katrin Göring-Eckardt via „Bild“.

Kurz nach der Saarland-Wahl war das, als die Grünen aus dem Parlament geflogen waren. Das hat mir schon viele Reaktionen eingebracht“, sagt die 50-Jährige und fügt hinzu: „Deutlich mehr positive.“ Manche hätten aber auch gefragt, warum sie das gesagt habe: Und? „Das war in dem Moment mein ehrliches Gefühl.“

Zur Person: Leise, aber machtbewusst Sie ist weniger bekannt als Joschka Fischer, sie polarisiert nicht wie Jürgen Trittin und sie ist alles andere als schrill wie Claudia Roth.

Jedenfalls war es eine Äußerung, die man der Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl nicht zugetraut hatte. Zumal die als wertkonservativ und bürgerlich geltende Ostdeutsche ansonsten in der öffentlichen Wahrnehmung meist rüberkommt wie das aktuelle Image der Ökopartei bei der Mehrheit der Bevölkerung: thematisch voll auf der Höhe der Zeit, aber das Profil unauffällig, wenig überraschend bis langweilig, irgendwie out, wie das Allensbach-Institut dieser Tage in einer Studie festgestellt hat. Klar, dass einem Polit-Profi wie Göring-Eckardt das alles nicht verborgen geblieben ist. „Wir nehmen das ernst“, sagt sie. „Allerdings ändern sich solche Abfrageergebnisse sehr schnell.“ Und nein, die Grünen seien nicht zu brav.

Die Strategie gewechselt

Dennoch, ganz will sich die Ökopartei nicht darauf verlassen, dass der Zeitgeist wieder eine günstigere Richtung nimmt. Und daher reisen Göring-Eckardt und Co-Spitzenkandidat Cem Özdemir derzeit durch die Lande, um auf öffentlichen Gesprächsveranstaltungen über den Wahlprogrammentwurf der Grünen zu diskutieren, bevor die Endfassung auf dem Parteitag im Juni beschlossen wird. Göring-Eckardt etwa war dieser Tage in Wiesbaden, Özdemir in Darmstadt.

Zugleich sucht man das direkte Gespräch mit den Bürgern, um die Werbetrommel für Partei zu rühren. Es ist ein kurzfristiger Strategiewechsel als Reaktion auf den Hype um SPD-Heilsbringer Martin Schulz, der auch die Umfragewerte der Grünen dramatisch auf zuletzt rund acht Prozent einbrechen ließ. „Normalerweise hätten wir jetzt das Programm erst in der Partei diskutiert, Landtagswahlkämpfe gemacht und wären dann rausgegangen“, sagt Göring-Eckardt.

Info: Ökologie und Gerechtigkeit Klassisch grüne Inhalte sollen im Wahlkampf im Vordergrund stehen. So sieht es der Entwurf für das Wahlprogramm vor, den die Grünen gerade in einer Reihe von öffentlichen Veranstaltungen diskutieren.

Bei all dem wirkt die Thüringerin nicht wie jemand, der in Panik ist, dass den Grünen gerade die Felle davonschwimmen. Nein, die 50-Jährige macht einen entspannten Eindruck, lacht viel, wirkt fokussiert ihre Antworten kommen schnell und flüssig. Beispiel Schulz-Effekt: „Ich freue mich für die SPD. Warten wir mal ab, wie lange der Hype anhält.“ Oder die zuletzt aufgekommenen Zweifel am Spitzenpersonal und den Themen ihrer Partei kontert sie unaufgeregt, ja, sie hätte es auch schöner gefunden, eine Konkurrentin im Rennen um die weibliche Kandidatin gehabt zu haben. Und zu dem Bemühen, die Partei wieder aus dem Tief zu holen sagt sie: „Mir macht es richtig Spaß, mit den Leuten zu reden und zu hören, was denen wichtig ist.“

Auch die Skepsis, ob die Grünen derzeit überhaupt die richtigen Themen haben, perlt an ihr ab. „Wir wollen deutlich machen, warum die Ökologie eine Existenzfrage ist, und zwar jetzt und nicht irgendwann“, nennt sie das alte und neue Kernthema der Partei. Gerade beim Klimawandel müsse man den Leuten vor Augen führen, dass das auch mit ihrem Alltag und mit Afrika zu tun habe, dass es heute schon Klimaflüchtlinge gebe.

Ob denn der Fokus derzeit nicht eher auf Sicherheit und soziale Gerechtigkeit liege? „Wir sind ja keine Ein-Themenpartei“, wehrt Göring-Eckardt ab. Sie verweist auf ein Sicherheitspapier, das die Grünen voriges Jahr verabschiedet haben, und darauf dass die Partei etwa in der Frage der sicheren Herkunftsländer für abgelehnte Asylbewerber gerade aus Nordafrika zu einem Kompromiss mit dem Kanzleramt bereit gewesen wäre. Göring-Eckardt präzisiert: „Klar ist: Wer kein Bleiberecht hat, muss gehen. Das gilt natürlich gerade auch für Straftäter, die dann vorrangig abgeschoben werden müssen.“ Im Falle von Tunesien habe es den Vorschlag gegeben, das Land durch Gegenleistungen zur Rücknahme der Betroffenen zu bewegen. „Das könnte man locker auf der Basis einer EU-Vereinbarung machen“, aber sie habe noch nicht gesehen, dass sich die Bundesregierung dafür einsetze.

Was aber ist mit den miesen Umfragewerten, fürchtet sie nicht, dass die Grünen demnächst aus dem Bundestag verschwinden? „Nein, diese Sorge habe ich wirklich nicht, ich bin für die Abteilung Mut zuständig“, wehrt Göring-Eckardt ab. Die Stimmung bei den Veranstaltungen sei auch anders als die Umfragewerte und anders als die öffentliche Debatte, nach wie vor gebe es Eintritte von neuen Mitgliedern.

„Wir müssen jetzt aber daran arbeiten, dass wir die Wechselwähler zurückkriegen, damit die nicht dauerhaft bei der SPD landen.“ Ein Szenario, mit dem das gelingen soll, ist auch die Warnung vor einer weiteren großen Koalition. Und Martin Schulz stehe halt für Groko, meint die Thüringerin.

Fröhlich bei Rot-Grün

Apropos, wenn es um mögliche Machtperspektiven geht, sieht die grüne Top-Frau die Zukunft dennoch eher an der Seite der Sozialdemokraten als der Union. „Wenn es für Rot-Grün reicht, sind wir fröhlich und werden uns mit Schulz hart über die Energiepolitik auseinandersetzen und vieles andere.“ Rot-Rot-Grün sei hingegen eher schwierig. „Mit einer Partei, die in der Außenpolitik nicht zuverlässig ist, kann man nicht regieren“, sagt Göring-Eckardt. Die Linkspartei müsse sich entscheiden, welchen Kurs sie wolle.