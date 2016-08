Kauder: Gabriel fehlt bei TTIP-Politik der Weitblick

US-Kandidat Trump will sich mit Mexikos Präsidenten treffen

Washington/Mexiko-Stadt. Donald Trump verunglimpft mexikanische Einwanderer als Verbrecher und will eine Mauer an der Südgrenze der USA errichten. Jetzt reist er überraschend in das Nachbarland. Beim Treffen mit Mexikos Präsidenten will er sich offenbar als Staatsmann zeigen. mehr