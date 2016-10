Kein Kita-Platz: BGH verhandelt über Verdienstausfall

Elfstündige Waffenruhe für Aleppo beginnt

Aleppo. In der nordsyrischen Großstadt Aleppo hat am Donnerstagmorgen eine elfstündige Waffenruhe begonnen. Sie gilt nach russischen Angaben seit 8.00 Uhr (Ortszeit/7.00 MESZ). Russland und Syrien hatten die Feuerpause am Montag einseitig verkündet. mehr