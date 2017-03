Triumph für Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer: Kein Schulz-Effekt: CDU hängt SPD im Saarland ab

Die Saarländer haben zum Auftakt des Superwahljahres ein Ausrufezeichen gesetzt: Eine Fortsetzung der großen Koalition ist der Mehrheit lieber als eine rot-rote Regierung. Und so werden sich zwei Rivalinnen wohl bald am Verhandlungstisch wiederfinden.

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre CDU zu einem überraschend deutlichen Wahlsieg geführt. Sie kündigte „faire Verhandlungen“ mit der unterlegenen SPD über eine Fortsetzung der großen Koalition an. Ihre Herausforderin Anke Rehlinger (SPD) räumte die Niederlage bei der Landtagswahl am Sonntag ein. Die Linkspartei bleibt mit ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine drittstärkste Kraft. Die AfD zieht erstmals ins Parlament ein, gewinnt aber weniger Stimmen als bei vorangegangenen Landtagswahlen. Grüne und Piraten fliegen aus dem Landtag, und die FDP bleibt draußen.

Absage an Rot-Rot

„Die Saarländer haben hier sehr deutlich gemacht, dass sie Rot-Rot nicht möchten“, sagte Kramp-Karrenbauer. Dies sei auch ein klares Signal an den Bund. Nach Einschätzung Rehlingers könnte die vor der Wahl nicht ausgeschlossene Option für ein rot-rotes Bündnis mit der Linken Wählerstimmen gekostet haben. „Durchaus möglich, dass wir dafür auch ein paar Prozentpünktchen haben abgeben müssen“, sagte die saarländische Wirtschaftsministerin.

Nach ihrem Duell im Wahlkampf werden sich die beiden Spitzenpolitikerinnen demnächst vermutlich gemeinsam an den Verhandlungstisch setzen. „Fairness ist ganz wichtig, wenn man eine gute Koalitionsregierung führen will“, betonte Kramp-Karrenbauer. Das hoch verschuldete Saarland steht nach ihren Worten vor großen Aufgaben: „Und insofern werden das sicher auch faire Verhandlungen werden.“

SPD-Kanzlerkandidat und Parteichef Martin Schulz räumte die Niederlage seiner Partei ein. Er zeigte sich aber überzeugt, dass die SPD im Bund stärkste Kraft werden könne. „Das ist ein Langstreckenlauf und kein Sprint“, sagte er. Schulz verwies darauf, dass die SPD im Januar im Saarland noch bei 24 Prozent gelegen habe und seitdem „deutlich aufgeholt“ habe. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte dagegen, der Schulz-Effekt sei „verpufft“.

„Dieses Wahlergebnis ist eine klare Absage an Rot-Rot-Grün“, kommentierte CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Die CDU sei die einzige Kraft, die sich klar davon distanziert habe, „mit den Populisten von links und rechts zusammenzuarbeiten“.

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kamen die CDU am Sonntag auf 40,7 Prozent, die SPD erreichte 29,6 Prozent. Dahinter folgt die Linke mit 12,9 Prozent, die AfD zog mit 6,2 Prozent erstmals in das saarländische Parlament ein. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,7 Prozent und damit deutlich höher als 2012 (61,6).

Grüne (4,0 Prozent) und FDP (3,3) schafften nicht den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. Auch die Piratenpartei (0,7) flog wie die Grünen aus dem Landtag.

CDU legt deutlich zu

Die seit 18 Jahren im Saarland regierende CDU verbesserte ihr Ergebnis im Vergleich zur Landtagswahl 2012 noch einmal deutlich und legte 5,5 Prozentpunkte zu. Die SPD schnitt um einen Prozentpunkt schlechter ab als 2012. Linken-Spitzenkandidat Oskar Lafontaine kommentierte das Abschneiden seiner Partei mit den Worten: „Wir haben genau das Ergebnis erreicht, was prognostiziert worden ist“, sagte er. „Wir haben hier im Saarland etwa viermal so viel wie andere westdeutsche Länder.“ AfD-Spitzenkandidat Rolf Müller wertete den Einzug seiner Partei in den Landtag als Erfolg.

Der Grünen-Spitzenkandidat und Landesvorsitzende Hubert Ulrich kündigte als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden seiner Partei den Rückzug aus dem Landesvorstand an. Er übernehme die Verantwortung für das schlechte Wahlergebnis,

FDP-Chef Christian Lindner zeigte sich ebenfalls enttäuscht. Das Saarland sei ein „schwieriges Pflaster“ für seine Partei.

