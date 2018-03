Bundestag: Kein Traumstart ins Finale für Angela Merkel

Der Blitz fährt exakt um neun Uhr und dreiundfünfzig Minuten hernieder. Und wiewohl Wolfgang Schäuble kein Olympier ist wie einstens Zeus, nur der Oberste des Bundestags – er schleudert ihn doch. Wenn auch stellvertretend. „364“ sagt Schäuble und meint die Stimmenzahl für die Kanzlerin. Und dann ist es still. Wie meist nach Blitzen. Die Länge der Pause bis zum Donner zeigt, wie weit das Gewitter entfernt ist.

Im konkreten Fall dauert die Stille ein paar Sekunden. Erst dann wird es laut. Ein bisschen. Der Bundestag hat schon heftiger applaudiert, wenn Angela Merkel zur Kanzlerin bestimmt wurde. Er hat sie auch schon überzeugender gewählt.

Unwirsche Antworten

Später wird die Frage nach den fehlenden Stimmen sehr oft gestellt werden. Und es wird hübsche und kecke und unwirsche Antworten geben. Vorerst aber wird einfach gerechnet. Die Kanzlermehrheit beträgt aktuell 355 Stimmen, die Koalition übertrifft sie mit 399 Abgeordneten um 44 – in der Theorie. Praktisch sind es nun gerade mal neun. So knapp ist es für Merkel noch nie gewesen. Brillant geht anders.

Aber Brillanz hat ja auch niemand erwartet. Nicht einmal die übliche Kanzlerwahl-Atmosphäre, diese Mischung aus Spannung und Sicherheit und einer Spur Kindergeburtstag. Zu lange hat Angela Merkel auf ihre vierte Kür hinarbeiten müssen, zu mühsam sind die Koalitionsverhandlungen gewesen, zu uninspiriert ist der Arbeitsplan für die nur noch dreieinhalb Regierungsjahre. Und zu schwer lastet das Wissen, dass mit dieser und für diese Kanzlerin kein Aufbruch beginnt, sondern ein Finale, freundlich formuliert.

Vielleicht gibt es deshalb ein paar Neuigkeiten, zumindest im Unpolitischen. Zum ersten Mal trägt Merkel nicht pures Schwarz, sondern oben Cremeweiß. Und zum ersten Mal sitzt auf der Tribüne ihr Mann, von dem 2005, zur Premiere, die Kanzlerischen, sagten, dass er „nicht auf den Präsentierteller wolle“, denn „er könne das wunderschön alles im Fernsehen ansehen“. So hat Joachim Sauer das dann weiter gehalten, 2009, auch 2013. Nun ist er da. Mit seinem Sohn. Sitzt mit ihm neben Herlind Kasner, der Kanzlerin-Mutter, die ihrer Tochter zuvor ganz unprätentiös zuwinkte und sie jetzt herzlich beklatscht.

Es gibt bei diesem Beifall ja Abstufungen – und man kann sie sehr deutlich sehen. Die Unionisten machen es ordentlich, wenn auch nicht enthusiasmiert – und sie stehen auch auf, nach und nach. Die Sozialdemokraten überanstrengen sich nicht, manchen gelingt alle fünf Sekunden ein Händekontakt, und sitzen bleiben sie sowieso. Später sagt Volker Kauder, der Unions-Fraktionschef, sehr gelassen: „Wir sind aufgestanden und zeigen Profil, die sind es nicht und zeigen es auch.“

„Rein intuitiv“

„Wir“ und „die“: Wenigstens in diesem Gefühl sind sie sich einig, die Koalitionäre, die ja nicht mehr groß sind. „Eher mittelgroß“ nennt der SPD-Fraktionsmanager Carsten Schneider die dritte Auflage von Schwarz-Rot mit Merkel. Und gefragt, weshalb die Genossinnen und Genossen sich für die Kanzlerin, die sie doch gerade wieder ins Amt gebracht haben, nicht erheben mögen, antwortet er: „Das war rein intuitiv. Und absolut richtig. Wir sind ja nicht die Claqueure. Wir brechen da nicht in Jubel aus.“

Zwei Genossen gibt es, denen Freude ferner ist als der Mond. Martin Schulz, der am Anfang Kanzler werden wollte und am Ende mit Sigmar Gabriel um das Amt des Außenministers stritt. Nun sitzt er in Reihe drei – und seine Rolle, sagt Schneider kühl, sei „die eines ganz normalen Abgeordneten“. So wie die von Gabriel. Der allerdings fremdelt noch. Kommt erst während der Wahl, plaudert mit Merkel, lässt die Genossen links liegen und strebt nach Stimmabgabe sofort aus dem Saal. Man kann das einen Auftritt nennen. „Der Sigmar“, sagt Schneider lakonisch, „ist wie er ist.“

Der Verdacht der Stimmenverweigerung gegen die SPD beschäftigt ihn mehr. „Ich geh’ davon aus: Wir haben gestanden.“ Das ist mutig, denn die NoGrokoisten Hilde Mattheis und Marco Bülow haben offen das Gegenteil zu verstehen gegeben. Für die Union, stichelt indes Schneider, werde es „zunehmend schwieriger, für eine stabile Mehrheit zu sorgen“. „Quatsch!“ nennt das Julia Klöckner, die neue Landwirtschaftsministerin von der CDU, und „dummes Zeug!“ Gerd Müller von der CSU, weiter Chef im Entwicklungsressort, beteuert, für die Union „könnt’ ich fast die Hand ins Feuer legen“.

Da ist es noch nicht zwölf, Angela Merkel noch nicht vereidigt, und Wolfgang Schäuble hat noch nicht zu ihr gesagt, dass er ihr „alle guten Wünsche auf Ihrem schweren Weg mitgeben“ will. Es klingt, als müsse die Republik Merkel für eine Märtyrerin halten.

Dafür – und für Merkel-Verhältnisse überhaupt – trägt sie sich bemerkenswert heiter. Noch ist dem Blitz ja auch kein wirklicher Donner gefolgt. Frank-Walter Steinmeier, dessen Regierung das Kabinett Merkel IV ist wie noch niemals eine Bundesregierung die eines Bundespräsidenten war, redet, als er die Ministerinnen und Minister ernennt, von „Bewährungsjahren für die Demokratie“. Und mahnt, es werde „ein schlichter Neuaufguss des Alten nicht genügen“. Für ein Grollen muss Merkel das schon nehmen. Mindestens.

