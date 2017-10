Der Weg zur Jamaika-Koalition im Bund: Kein Zauber nirgends

Wann hat es das zuletzt gegeben? Es stehen nebeneinander Horst Seehofer und zu seiner Rechten die Kanzlerin, hinter Seehofers Schulter sein Generalsekretär Andreas Scheuer, hinter Merkels ihr Kanzleramtschef Peter Altmaier, und dann gruppieren sich noch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, sein Parteifreund Alexander Graf Lambsdorf und Thomas Kreuzer, der CSU-Fraktionschef im Münchner Landtag. Und alle, alle lachen sie, als sei das Leben ein einziges Fest oder etwas noch Tolleres. Und vom blauen Himmel scheint die Sonne dazu.

Vom Balkon winken

Genau genommen gab es das so noch nie. Nicht mit exakt diesen Teilnehmern. Sonst aber ist die Vorführung auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft, exakt gegenüber dem Osteingang des Reichstagsgebäudes, die übliche zu Beginn von Gesprächen, bei denen Parteien nach der Bundestagswahl sich an ein gemeinsames Regieren herantasten.

Das Balkon-Ritual erinnert ein bisschen an die einschlägigen Bräuche von Königsfamilien, die sich von ihren Untertanen bejubeln lassen. Allerdings ist Deutschland eine Republik – und der Platz vor dem einstigen Reichstagspräsidentenpalais Sperrgebiet für normale Bürger.

Sehr viel mehr als ein paar Bilder von der Show auf dem Balkon sollen die aber auch gar nicht erfahren von dem, was im Politdeutsch Sondierung heißt. Kein ganz präzise gewählter Begriff. Denn man bewegt sich, im Präsidentenpalais, durchaus auf bekanntem Terrain. Auch wenn die FDP vier Jahre lang allenfalls zu Besuch in den Bundestag durfte: Persönlich sind Liberale und Unionisten gut bis sehr gut bekannt. Und was das Thematisch-Inhaltliche betrifft, haben CDU, CSU und FDP wochenlang hinlänglich kund und zu wissen getan, worauf sie jeweils nicht und in gar keinem Fall zu verzichten gedenken. Es gibt hübsche Metaphern für dieses Brauchtum, „Preisschilder aufstellen“ etwa.

Ab sofort aber soll alles ein einziges ganz großes Geheimnis sein und bleiben. Wer nimmt teil? Es kursieren Listen, aber nur unter der Hand. Worüber wird konkret diskutiert? Wer sagt was? Wer kann vielleicht mit wem besonders gut – und wer mit anderen aber schon überhaupt nicht? Alles absolut und striktest geheim. Erst recht, warum die Runde eine halbe Stunde länger zusammenbleibt als geplant. Schlechtes Zeichen – oder gutes? Geheim.

So klug wie zuvor

Geheim auch der Gang, durch den Kanzlerin, Seehofer und überhaupt alle verschwinden können. Gut, geheim ist vielleicht ein klein wenig übertrieben. Die Verbindung zum Paul-Löbe-Haus, einem weitflurigen und zugleich verwinkelten Gebäude mit Abgeordnetenbüros, schützt die Sondierenden schlicht vor Blicken und Fragen.

Aber was könnten sie sagen? Was sie sagen wollen, verbreiten danach die Generalsekretäre. Reihenfolge des Auftretens im Reichstags-Flur: Peter Tauber, CDU; Nicola Beer, FDP; Andreas Scheuer, CSU. Zusammen brauchen sie ziemlich genau fünf Minuten, Nachfragen sind nicht vorgesehen – und am Ende ist die Republik so klug wie zuvor.

Zusammengerechnet und in eine Hitliste der Nennungen gebracht, war Gespräch Nummer eins „gut“, „konstruktiv“, „kreativ“, „konzentriert“, „sachlich“, „innovativ“ und „sympathisch“, es waren „Verständnis“, „Respekt“, „Miteinander“, „Gefühl“ und „Austausch“ zu registrieren. Und „Freude“ mitsamt den Varianten „freuen“ und „froh“.

Ach, und „Themen“, die gab es auch, sogar „die wichtigen“. Welche genau soll, exakt, besser geheim bleiben. „Wir haben uns“, verrät Tauber dann doch, „gegenseitig auch viel zugehört.“ Und Scheuer, dass CDU und CSU „jetzt gut zu tun haben, vor allem unsere Themen zu positionieren“. Und Beer, dass „alle Optionen noch auf dem Tisch“ liegen.

Es gibt, das lernt die Republik – allerallerspätestens – an diesem blausonnigen, sich wie gemalt aufführenden Berliner Herbstnachmittag, Anfänge, denen kein Zauber innewohnt, pardon, Hermann Hesse. Nicht einmal ein Hauch.