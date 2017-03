Keine Beweise für Abhöraktion im Trump Tower

Pflegerat: In der Pflege wird immer noch zu wenig bezahlt

Berlin. Die Löhne in der Pflege hinken nach Angaben des Deutschen Pflegerates immer noch weit hinter anderen Branchen her. „Damit nicht genug haben wir in Deutschland ein deutliches Lohngefälle in der Pflege selbst”, sagte der Präsident der Pflegerates, Andreas ... mehr