Gemeinnützige Spenden: Keine genauen Regeln: Wenn Richter Bußgeld verteilen

Rund 100 Millionen Euro Bußgelder verteilen Gerichte jedes Jahr an gemeinnützige Einrichtungen. Was an und für sich eine gute Sache ist, stößt jedoch immer wieder auf Kritik. Manche vermissen Transparenz und Kontrollmöglichkeiten in dem Verfahren.

Beim Frankfurter Städel dürfte die Freude groß gewesen sein. Satte 50 000 Euro bekam das private Museum im Jahr 2016 für die Bestandserhaltung, Restaurierung und Erforschung der Skulpturensammlung im Liebighaus überwiesen. Absender: ein Landgericht in Hessen. Damit befand man sich in Gesellschaft von Einrichtungen wie der Aidshilfe Hessen, dem Boxclub Nordend Offenbach, der Deutschen Gesellschaft für Mauersegler oder dem Weilburger Ruderverein, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Sie alle profitierten von einer in Hessen wie im restlichen Deutschland gängigen Praxis, wonach Bußgelder und Geldstrafen von Richtern an gemeinnützige Vereine verteilt werden. Jedes Jahr fließen auf diese Weise etwa 100 Millionen Euro an gemeinnützige Vereine. Das hat das Recherchebüro „correctiv“ herausgefunden. Allein in Hessen kamen so im Jahr 2016, aus dem aktuelle Zahlen vorliegen, insgesamt 1275 Einrichtungen in den Genuss von weit über elf Millionen Euro. Die Höhe der Beträge variiert dabei stark. 2016 lagen sie mal bei 50 Euro, vereinzelt wurden aber auch mehrere Hunderttausend Euro überwiesen.

Gemeinnützigkeit gefordert

Im Prinzip ist dies eine elegante Lösung und nutzt allen Beteiligten. Schließlich wird im Gegenzug zur vorläufigen Einstellung eines Strafverfahrens die Arbeit gemeinnütziger Organisationen unterstützt. Wer also sollte daran etwas auszusetzen haben? Dennoch hat die Sache einen Haken: Es mangelt bei dem Verfahren an Transparenz und an Kontrolle.

Hauptkritikpunkt ist, dass die Richter und Staatsanwälte, die für die Verteilung zuständig sind, dank ihrer Unabhängigkeit völlig frei entscheiden können. Einziges Kriterium, das es zur berücksichtigen gilt, ist die Gemeinnützigkeit des Empfängers. Diese wiederum müssen die Einrichtungen durch Vorlage eines entsprechenden Nachweises des Finanzamts dokumentieren. Ansonsten gibt es keine genauen Regeln und Prüfungen.

„Ich versuche immer, einen Bezug zu einer Straftat herzustellen“, sagt Lisa Jani, Richterin an einem Berliner Strafgericht. Wenn jemand seine Frau schlägt, wählt sie daher eine Einrichtung, die sich um Opfer häuslicher Gewalt kümmert. Eine Vorgehensweise, die auch in Hessen üblich ist, wie Gundula Fehns-Böer, Sprecherin des Oberlandesgerichts Frankfurt, bestätigt. Dort komme auch ein Zusammenhang zur Resozialisierung des Täters wie die Drogenhilfe in Betracht.

Gefahr der Begünstigung

Dennoch bleibt einiges unklar. Zwar führen fast alle Bundesländer, so auch Hessen, Listen über die Vereine, die Geld erhalten haben. Im Dunkeln bleibt allerdings, welcher Richter welche Organisation bedacht hat, weshalb die „Neue Richtervereinigung“, ein Interessenverband von Richtern und Staatsanwälten in Deutschland, mehr Transparenz fordert.

„Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich ein Richter mit einer Zuwendung selbst begünstigt, etwa weil er Mitglied eines Vereins ist“, sagt Ulf Thiele, Amtsrichter und Sprecher für den Bereich Strafrecht der alternativen Richtervereinigung. Das sei bisher allerdings kaum prüfbar.

Beim Richterbund Hessen sieht man das anders. „Uns ist kein Fall bekannt geworden, in dem ein Kollege seine Befugnis missbraucht hätte“, erklärt Sprecher Johannes Schmidt. In Hessen werde Transparenz allein dadurch erreicht, dass das Oberlandesgericht Frankfurt regelmäßig Jahresberichte mit allen Spendenempfängern nebst der jeweiligen Beträge veröffentliche. Schmidt hält auch nichts davon, die Spendenvergabe mittels eines dezentralen Systems zu vergeben, wie es etwa Hamburg praktiziert. Eine externe Stelle könne anfällig für Lobbyarbeit sowie politische Einflussnahme sein. Außerdem bestehe die Gefahr zusätzlichen bürokratischen Aufwands.

Schmidt sieht Hessen auch bei einem weiteren Kritikpunkt gut aufgestellt. Während die Empfänger andernorts die Verwendung der Spenden nicht nachweisen müssen, herrsche hierzulande Rechenschaftspflicht.

