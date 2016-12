Kinder-Betreuung in Hessen: Kita-Gesetz: Studie zerstreut Bedenken

Mit Groß-Demonstrationen und wütenden Protesten hatten Erzieherinnen, Kommunen und Sozialverbände vor dramatischen Folgen durch das Kinderförderungsgesetz (Kifög) gewarnt: Größere Gruppen und weniger Zeit der Erzieher pro Kind waren die wichtigsten Befürchtungen. Doch nichts davon ist eingetreten, zeigt eine Studie des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS). Das unabhängige Forschungsinstitut hat im Auftrag des Hessischen Sozialministeriums das Kifög bewertet.

Zugleich zeigt die repräsentative Untersuchung, dass die hessischen Kitas aber auch nicht deutlich besser dastehen als zuvor. Genau an diesem Punkt setzt die Kritik der Opposition ein. Gehörte Hessen doch bei der Ausstattung der Kitas zuletzt in der Bertelsmann-Studie wieder zu den Schlusslichtern in Westdeutschland. „Nach wie vor bleibt die Landesförderung für die (. . .) hessischen Kitas unter zehn Prozent der Gesamtkosten. Hier sind andere Bundesländer seit langem viel weiter“, kritisiert der SPD-Landtagsabgeordnete Gerhard Merz.

Kommunen kürzen Mittel

An der Schnittstelle zwischen Land und Kommunen liegt ein Konfliktpunkt, den Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) gestern nur angedeutet hat. Im Zuge gestiegener Landeszuschüsse hätten einige Kommunen offensichtlich Raum für Einsparungen auf ihrer Seite gesehen. Darüber müsse diskutiert werden, kündigte der Minister an. Von diesem Trend hat auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) schon gehört: „Einige Kommunen, denen das Kifög mehr Geld vom Land einbringt, haben im Gegenzug Mittel von ihrer Seite gestrichen“, berichtet GEW-Referentin Renate Waschke.

Allerdings gebe es auch kleinere Träger, die durch das Kifög benachteiligt würden. So könnten etwa freie Träger, die höhere Standards mit kleineren Gruppengrößen beibehalten möchten, ihr Angebot nur durch höhere Elternbeiträge aufrechterhalten. Um Ungerechtigkeiten zu vermeiden, fordert Waschke deshalb eine einheitliche Finanzierung aller Kitas durch Bundes- und Landesmittel, am besten beitragsfrei. Bis dahin sei es aber noch ein langer Weg, schränkt die GEW-Sprecherin ein.

Sozialminister Grüttner kündigte gestern an, bei einem Runden Tisch zur Kinderbetreuung in Hessen am 6. Februar die Ergebnisse des gestern präsentierten Evaluationsberichts breit zu diskutieren. Zunächst aber zeigte er sich erfreut darüber, „dass sich die meisten Annahmen zur Einführung des Gesetzes durch wissenschaftliche Evaluation nicht bestätigt haben“, erklärte Grüttner. Er räumte allerdings auch Kritikpunkte ein: So beklagten viele Kitas, dass der bürokratische Aufwand durch das Kifög erheblich gestiegen sei. Das wolle die Regierung nun prüfen und über Vereinfachungen nachdenken.

Zwei Drittel unzufrieden

Was der Bericht auch zeigt, ist, dass die Zustimmung der Eltern zu dem umstrittenen Gesetz nur sehr unwesentlich gewachsen ist: So stieg die Akzeptanz bei den befragten Elternvertretern von 2014 bis 2015 von 22 auf 31 Prozent. Eine Quote, die offenbart, dass noch immer zwei Drittel der Eltern mit dem Gesetz unzufrieden sind.

Für die Evaluation hat das ISS Kita-Leitungen, Träger der Tageseinrichtungen, Vertreter der Städte und Gemeinden, Jugendämter, Fachberatungen, Elternvertreter und Tagesmütter zu jeweils zwei Zeitpunkten befragt. Von insgesamt 4192 Kitas in Hessen wurden 282 untersucht, fünf auch dem Ministerium nicht bekannte Kommunen wurden exemplarisch vertieft analysiert.