Gebührenfreiheit: Kitas: Warum hessische Städte die Zeche zahlen

Vollmundig hatte die hessische Landesregierung angekündigt: Vom 1. August 2018 soll der Kita-Besuch gebührenfrei werden. So kam die Botschaft zumindest bei vielen Eltern an. Entsprechend groß war die Freude. Manche kündigten schon die Dauerüberweisung bei ihrer Bank.

Doch jetzt offenbaren sich die Schönheitsfehler des Projekts: Zum einen sind, wie auch von Anfang an offiziell angekündigt, nur die ersten sechs Kindergarten-Stunden gratis, zum anderen könnten vielen Gemeinden neue Kosten entstehen – wie zum Beispiel durch zusätzliche Mittagessen, die bei sechs Stunden angeboten werden müssen.

Wurde da die Rechnung ohne den Wirt gemacht? „Die Kommunen zahlen die Zeche“, schimpft jedenfalls Karl-Christian Schelzke, der Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Für ihn ist der Coup ein „Etikettenschwindel“. Laut Schelzke, der aus sozialen Gründen eigentlich gar nicht gegen die sechs Stunden gratis ist, decken schon jetzt die Gebühren für die Kita-Plätze in den Kommunen nur 20 Prozent der Kosten.

Ähnlich sieht es der Kita-Stadtelternbeirat in Rüsselsheim: „Alles in allem werden zwar Eltern entlastet, doch bleiben womöglich die Gemeinden bei steigenden Betriebskosten auf der Strecke.“ Mit sorgenvoller Miene blickt auch der Neu-Anspacher Rathauschef Thomas Pauli (SPD) auf dieses „Geschenk“ des Landes, das seiner Ansicht nach an der Lebenswirklichkeit vorbeigeht. Die meisten Eltern buchten nämlich Ganztagsplätze mit 9,5 Stunden täglich und somit 3,5 Stunden über der geplanten Freistellung von sechs Stunden. „Das Betreuungsentgelt für einen Halbtagsplatz mit einer Betreuungszeit von 5,5 Stunden beträgt in Neu-Anspach 171 Euro im Monat. Wir bekommen aber nur 135,60 Euro vom Land. Also haben wir Einnahmeverluste von bis zu 300 000 Euro im Jahr“, so Pauli.

Auch die SPD kritisiert

Kritik an der Gebührenbefreiung für Kitas kommt auch von der hessischen SPD. „Solange kein Gesetzentwurf vorliegt, bleiben die Details der Finanzierung im Dunkeln“, sagt SPD-Sprecher Christoph Gehring. Die Erfahrung zeige aber, „dass Schwarz-Grün grundsätzlich dazu neigt“, sich mit fremden Federn beziehungsweise fremdem Geld zu schmücken. Insofern seien die Befürchtungen der Kommunen, dass sie die Zeche für die sogenannte Gebührenbefreiung bei den Kitas zahlen müssten, absolut gerechtfertigt, so Gehring.

Holger Bellino, CDU-Landtagsabgeordneter und Neu-Anspacher Stadtverordnetenvorsteher, sieht es anders: Es sei nicht fair zu behaupten, das „Land beschließe und die Kommunen bezahlten“. Schließlich würden die Kosten für Kita-Beitragsfreiheit in Höhe von knapp einer halben Milliarde Euro, je zur Hälfte über den kommunalen Finanzausgleich und aus Landesmitteln gezahlt. Bellino ist der Hinweis wichtig, dass das Betreiben von Kindergärten in erster Linie eine kommunale Angelegenheit sei.

Die Landesregierung macht folgende Rechnung auf: Für die Beitragsfreistellung der Kindergartenkinder stelle sie im Haushalt für die Jahre 2018/2019 insgesamt 440 Millionen Euro zur Verfügung, zusätzlich würden weitere 50 Millionen Euro „in die Qualität“ investiert, so Markus Büttner, Sprecher des hessischen Sozialministeriums. Dafür fördere das Land die Gemeinden mit einer Jahrespauschale von 1627,20 Euro für jedes Kind, das in der Gemeinde lebe.

Aber nach der Rechnung vieler Kommunen decken die Landesmittel eben nicht die wahren Kosten pro Kind. Mehr Nachfrage nach Kita-Plätzen würden demnach mehr Minus bedeuten. Laut Städtesprecher Schelzke könnten die Gemeinden deshalb gezwungen sein, an der Gebührenschraube zu drehen, um die Zusatzkosten aufzufangen.