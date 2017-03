EU-Debatte: Klartext gen Ankara: Wie Bundestagspräsident Lammert der Kanzlerin die Schau stiehlt

Bundestagspräsident Norbert Lammert führt vor, was ein Land verlieren kann, wenn es sein Parlament schwächt. Das ist eine Botschaft nicht nur an die Türkei – sondern mindestens ebenso an die Kanzlerin, die Republik und den Bundestag selbst.

So hatte die Kanzlerin sich das nicht vorgestellt, ganz sicher nicht. Dass der Bundestagspräsident sich vor ihr das Wort nehmen würde, dass er in exakt zehn Sätzen nicht nur das aktuelle deutsch-türkische Verhältnis auseinandernehmen würde – sondern damit auch sie, die Kanzlerin.

Ruhig und klar

Dass Norbert Lammert also, sehr ruhig und sehr klar, einen Weg des Umgehens mit den Aufgeregtheiten und Attacken des türkischen Präsidenten und etlicher seiner Minister beschrieb – und damit endlich das sagte, was Angela Merkel seit der Nazi-Gleichsetzung durch Recep Tayyip Erdogan nicht gesagt hatte. Sie, die Kanzlerin, hatte eine Regierungserklärung angekündigt – und nun redete Lammert (siehe Artikel unten), und seine Worte klangen so regierend und so erklärend, wie Merkel in ihren allerbesten Momenten nicht klingt.

Als sie dann selbst an der Reihe war, kam sie mit einem Lächeln zum Pult, das in Wahrheit aber gar keines war, sondern nur der Versuch einer Tarnung; die Verstimmung der Kanzlerin aber schimmerte durch.

Und wirklich hätte sie sich – ohne Lammert vorab – einen Preis verdienen können für merkel-ungewöhnliche Deutlichkeit. Sie benannte die „tiefgreifenden und ernsten Meinungsunterschiede“, die „ganz grundsätzliche Fragen von Demokratie und Recht“ berührten, unter anderem den „Zustand der Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei“. Sie redete vom „Schicksal so vieler verhafteter Journalisten“ und erwähnte dabei den „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel. Sie forderte: „Die Vergleiche der Bundesrepublik Deutschland mit dem Nationalsozialismus müssen aufhören“, schalt sie „deplatziert“ und verwies darauf, „wie schwierig das alles derzeit“ sei, wie sogar „unzumutbar manches“.

Und sie versuchte zu erklären, weshalb trotz alldem türkische Politiker dennoch weiterhin hier auftreten dürften und für ein Präsidialsystem werben, das „für die zukünftige Entwicklung der Türkei mehr als problematisch ist“. Es gebe „Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Redefreiheit und Versammlungsfreiheit“, die europäischen Werte. Und, sagte Merkel: „Diese Werte gelten.“ Auch für „Auftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland, solange sie ordnungsgemäß, rechtzeitig und mit offenem Visier angekündigt sind“.

Ganz grundsätzlich sagte Merkel zum Thema Türkei, dass Deutschland „mit wenigen Ländern „so komplizierte, aber zugleich so vielfältige Verbindungen“ habe. Und dass es nicht im deutschen Interesse sei, wenn „die Türkei, immerhin ein Nato-Partner, sich noch weiter von uns entfernt“.

Es war, zusammengenommen, sehr viel Raum in einer Rede, die eigentlich von der EU handelte, von ihrem Zustand in Zeiten des Brexit und des zunehmenden Nationalismus und Autokratismus. Merkel lobte die Union dennoch als weltweit einzigartiges Erfolgsmodell – redete aber auch von Unzulänglichkeiten, etwa ihrer Bürokratieverliebtheit und Schwerfälligkeit, und davon, wie schwierig, aber unabdingbar es sei, sie „zusammenzuhalten“. Zudem müsse Europa sich dem Protektionismus verweigern, wie die USA ihn gerade ankündigten. Es dürfe sich „niemals einigeln, abschotten und zurückziehen“, müsse sich „seine Offenheit gegenüber der Welt bewahren“. Flüchtlingen allerdings soll Europa sich weiter verschließen: Merkel warb für weitere Abkommen – analog dem mit der Türkei.

Sevim Dagdelen von den Linken nannte es später „Merkel-Erdogan-Pakt“ und warf der Kanzlerin vor, genau damit habe sie sich und die Republik „erpressbar gemacht“. Fraktionschef Dietmar Bartsch nannte Merkels Besuche in der Türkei „Wahlhilfe“ für Erdogan und fügte hinzu: „Sie haben doch den Despoten erst stark gemacht.“ „Bestürzend“ kategorisierte SPD-Fraktionschef Oppermann die Situation in der Türkei. Aber wie die Kanzlerin plädierte auch er gegen Auftrittsverbote, denn: „Erdogan sucht ein Feindbild – und ich finde, dabei sollten wir ihm nicht helfen.“

Özdemirs Appell

Deutlich schwerer als Oppermann tat sich Cem Özdemir, von den Grünen, mit dem Ja für die Wahlkampf-Auftritte der Erdogan-Propagandisten. „Man ist nicht stark, wenn man die Opposition einsperrt“, rief er Richtung Ankara. „Unsere Demokratie ist nicht dazu da, in der Türkei eine Diktatur zu errichten.“ Und speziell an die in der Türkei Wahlberechtigten appellierte Özdemir: „Nehmt den Menschen in der Türkei nicht die Freiheit, die ihr gemeinsam mit uns hier genießt.“

Da applaudierten neben den Grünen auch etliche Linke und Sozialdemokraten. Eventuell hatten sie schon erkannt, was sich da im Bundestag zutrug: eine Lehrstunde, im doppelten Sinn. Für die Kanzlerin – weil der Bundestag in Person seines Präsidenten endlich einmal wirklich die Macht wahrnahm, die er hat: der Regierung vorzugeben, was man von ihr will und erwartet. Und für die Türken: Sie konnten erkennen, was man zu verlieren hat, wenn man dem Parlament seine Stärke nimmt.