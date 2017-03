Allein auf weiter Front: Klein-Dobrindts Maut

Wenn Alexander Dobrindt in Urlaub fährt, jüngst nach Italien, dann kauft er in Österreich ein Pickerl, zahlt am Brenner die Autobahn-Maut und in Bella Italia schließlich für die Tour auf der Autostrada. Am Ende ist er, für hin und zurück, 64 Euro los – und wenn man Dobrindt glauben will, dann zahlt er das „selbstverständlich“ und „auch gerne“.

Zumindest erzählt er es so in aller Öffentlichkeit, beispielsweise am Freitagmorgen im Bundestag. Es ist eine nette kleine Geschichte, sie lässt Dobrindt als braven und redlichen Bürger erscheinen, der Regeln und Auflagen mit Freuden befolgt. Allerdings hat die Erzählung einen speziellen Schluss. „Mit derselben Selbstverständlichkeit“, sagt Dobrindt, „erwarte ich, dass die anderen auch zahlen, wenn sie auf unseren guten Straßen unterwegs sind.“

Der Urlaubsbericht

Weil es der Bundestag und kurz nach neun ist, viele also noch frisch und angriffslustig sind, wird der bundesverkehrsministerliche Urlaubsbericht sofort kommentiert. „Damit haben Sie jetzt Ihre Motivation offengelegt!“, ruft Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen. „Wenn Klein-Dobrindt zahlen muss, führen wir in Deutschland ein Bürokratiemonster ein!“ Selbstverständlich tut Dobrindt, als wäre er taub.

Er weiß: Das „Wie-du-mir-so-ich-dir“ ist einer der vielen Vorwürfe, die er für die Idee kassiert, die Horst Seehofer und er im Bundestagswahlkampf 2013 als „Ausländer-Maut“ erfunden haben, die inzwischen zur neutraler klingenden „Infrastrukturabgabe“ umbenannt worden ist – und die außer seiner Partei, der CSU, niemand sonst im Bundestag will.

Allerdings: CDU und SPD haben ihre Zustimmung versprochen, sogar schriftlich im Koalitionsvertrag. Voraussetzungen: Die Abgabe muss europarechtskonform sein, also nicht diskriminierend; sie darf deutsche Autofahrer nichts kosten; und sie muss dem Bund Geld einbringen. Damit, dachten die Sozialdemokraten – und wahrscheinlich auch die Kanzlerin, die ja vor laufenden Fernsehkameras versprach: „Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben.“ – seien sie auf der sicheren Seite.

Noch ist nicht heraus, ob das ein Irrtum ist. Es streiten die Politiker in Berlin und in Brüssel. Es streiten die Experten und Gutachter. Es streitet an diesem Morgen, zeitgleich auch der Bundesrat. Dort allerdings steht Bayern allein gegen 15 Länder. Die teilen die Auffassung des rheinland-pfälzischen Verkehrsministers Volker Wissing von der FDP: „Das Gegenteil einer vernünftigen und zeitgemäßen Lösung.“

Zu diesem Ergebnis ist längst auch Alexander Eisenkopf gekommen, Verkehrswissenschaftler und Professor an der Universität Friedrichshafen, außerdem seit elf Jahren Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesminister für Verkehr – wer auch immer das gerade ist. Eisenkopf sagt am Tag, ehe der Minister den zweiten Entwurf für sein Gesetz auf den Weg bringt: „Diese Maut hat nur einen Sinn und Zweck: das politische Überleben von Minister Dobrindt zu sichern.“

Eisenkopf hat für seine Überzeugung mindestens Indizien. In einem Schreiben an die Bundesländer, das man Brandbrief nennen kann, verweist er darauf, dass der Minister „erneut zu einer massiven Überschätzung der Mauteinnahmen neigt“.

Kosten und Einnahmen

Dobrindts offizielle Rechnung geht so: 3,9 Milliarden Euro Gesamteinnahmen – davon 3,1 Milliarden von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen und 830 Millionen von ausländischen. Die Deutschen werden im Gegenzug bei der Kfz-Steuer entlastet, mindestens in selber Höhe; Euro-6-Norm-Fahrzeug-Eigner kommen sogar günstiger weg, insgesamt um 100 Millionen. Die Systemkosten setzt der Minister mit 210 Millionen an – bleiben als Nettoeinnahme 500 Millionen.

Nicht nur Eisenkopf zweifelt an der Seriosität dieser Kalkulation. Die Opposition hat nur Hohn und Spott: „Herr Dobrindt geht davon aus, dass er das Mautsystem geschenkt bekommt!“, ätzt im Bundestag die grüne Verkehrspolitikexpertin Valerie Wilms. „Es ist unfassbar, mit welcher Stümperei wir uns hier beschäftigen müssen.“ Und auch die SPD misstraut Dobrindt – und fordert vom Bundesfinanzminister eine Zusage, „dass es kein Nullsummenspiel gibt“.

Schäuble schweigt

Bislang allerdings schweigt Wolfgang Schäuble. Und die SPD fragt immer bohrender. Und hofft nicht nur insgeheim auf das Prinzip der sogenannten Diskontinuität. Gesetze die bis Ende einer Legislatur nicht verabschiedet sind verfallen, als wäre nie an ihnen gearbeitet worden.

Die Taktik allerdings birgt ein Risiko: Auch die SPD hat noch Projekte, bei denen die Union den Langsam-Gang einlegen könnte – unter anderem das Entgeltgleichheitsgesetz. Und es wäre neu, dass Politik ein Hort ausschließlicher Bravheit und Redlichkeit ist.