Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU in Niedersachsen

Beim ersten Gespräch wird es ums Geld gehen: SPD und CDU in Niedersachsen stehen vor der Bildung einer großen Koalition, weil bei allen anderen Konstellationen andere Parteien abgewinkt hatten.

Gut drei Wochen nach der Landtagswahl haben SPD und CDU in Niedersachsen in großer Runde Koalitionsverhandlungen aufgenommen.

Unter Führung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und dem CDU-Landesvorsitzenden Bernd Althusmann will sich die Chefrunde vor allem mit den Finanzen beschäftigen. „Wir sind gespannt und gelassen, es wird ein sportlicher Tag”, sagte Althusmann vor dem Auftakt der Gespräche am Dienstag in Hannover.

In einer Art Kassensturz soll festgestellt werden, welcher Finanzrahmen für künftige Projekte einer neuen Landesregierung zur Verfügung steht. Es dürfte auch schon um die von der CDU geforderte Schuldentilgung gehen. Zudem wollen sich die Verhandlungsdelegationen beider Parteien mit ersten Zwischenergebnissen befassen, die die Arbeitsgruppen zu einzelnen Themen vorgelegt haben. „Inhaltlich tasten wir uns immer näher ran”, sagte Weil.

Bei der Landtagswahl am 15. Oktober hatte die SPD gesiegt, für eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition reichte es aber nicht. Die oppositionelle CDU wurde zweitstärkste politische Kraft.

(dpa)