Europäischer Gerichtshof urteilt: Kopftuch darf verboten werden

Das Tragen von Kopftücher darf vom Arbeitgeber verboten werden. Mit dieser Entscheidung fällte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg gestern ein Grundsatzurteil, das hohe Wellen schlagen dürfte. Denn bislang galt die Religionsfreiheit als übergeordnetes Menschenrecht – nun wird es der unternehmerischen Freiheit unterstellt.

Keine Ungleichbehandlung

Wenn interne Regeln „das Tragen sichtbarer Zeichen politischer, philosophischer oder religiöser Überzeugungen“ verbieten und diese „unterschiedslos“ für alle Arbeitnehmer gelten, liegt nach Auffassung der Richter „keine unmittelbar auf die Religion beruhende Ungleichbehandlung“ vor, wie sie in der Grundrechtecharta der EU untersagt ist.

Ausgelöst hatten den Fall die Entlassungen zweier muslimischer Frauen in Belgien und Frankreich. Samira Achbita arbeitete seit 2003 als Rezeptionistin für eine Dienstleistungsfirma in Belgien. Drei Jahre nach ihrer Einstellung kündigte sie an, künftig ein Kopftuch tragen zu wollen. Kurz darauf änderte das Unternehmen seine interne Arbeitsordnung, in der es hieß: „Es ist den Arbeitnehmern verboten, am Arbeitsplatz sichtbare Zeichen ihrer politischen, philosophischen oder religiösen Überzeugungen zu tragen“. Die Firmenleitung begründete das Verbot mit der „bei ihren Kundenkontakten angestrebten Neutralität“. Weil Achbita dennoch auf ihr Kopftuch bestand, wurde sie entlassen.

Ähnlich war es im Fall der Softwaredesignerin Asma Bougnaoui in Frankreich. Sie trug bei der Arbeit ein Kopftuch, worüber sich ein Kunde bei der Geschäftsführung beschwerte. Der Bitte des Arbeitgebers, es nicht mehr zu tragen, kam sie aber nicht nach.

Der Europäische Gerichtshof stellte nun fest, dass nur dann eine Diskriminierung vorliege, wenn „sich erweisen sollte, dass die dem Anschein nach neutrale Verpflichtung tatsächlich dazu führt, dass Personen mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung in besonderer Weise benachteiligt werden“. Der Wunsch nach einem neutralen Auftreten gegenüber Kunden falle jedoch unter die unternehmerische Freiheit.

Kunde reicht nicht

Die Luxemburger Richter beriefen sich zwar auch im Fall der Französin auf die unternehmerische Freiheit. Gleichzeitig machten sie deutlich, dass die Entlassung einzelner Mitarbeiter wegen des Wunsches eines Kunden, kein Kopftuch zu tragen, nicht zulässig sei.

Das Urteil stieß bei der Leiterin der deutschen Antidiskriminierungsstelle. Christine Lüders, auf scharfe Kritik. Sie befürchtet, es könnte „für muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, in Zukunft noch schwerer werden, in den Arbeitsmarkt zu kommen“. Arbeitgebern riet sie, sich gut zu überlegen, ob sie sich durch Kopftuchverbote in ihrer Personalauswahl einschränken wollten. (Aktenzeichen: EuGH C-157/15, C-188/15)

Kommentar: Kniffliges Urteil Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat es in sich. Denn es stellt die unternehmerische über die Religionsfreiheit. Der Glaube wird zur Privatangelegenheit – Firmen dürfen ihren Mitarbeitern