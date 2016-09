Kremlpartei Geeintes Russland erhält Dreiviertelmehrheit

Abgeordnetenwahl in Berlin SPD gewinnt in Berlin - Koalition mit CDU am Ende

Berlin. Wahlsieg trotz hoher Verluste: Die SPD hat die Abgeordnetenhauswahl in Berlin gewonnen - muss sich allerdings offenbar neue Koalitionspartner suchen. Denn die bisher mitregierende CDU fuhr ihr schlechtestes Ergebnis einer Wahl in Berlin ein. mehr