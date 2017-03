Ansprechpartner für die Hinterbliebenen und Verletzten von Berlin: Kurt Beck als Anwalt der Opfer

Zwei Monate und elf Tage nachdem Fabrizia Di Lorenzo getötet worden ist, in Berlin, beim Attentat auf den Weihnachtsmarkt nahe der Gedächtniskirche, ist in der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“ nachzulesen, wie sich ihre Eltern gefühlt haben, erst zu Hause in Sulmona, fast 1200 Kilometer entfernt in den Abruzzen, und dann auch in der deutschen Hauptstadt. Drei Tage mussten die Eltern Giovanna und Gaetano Di Lorenzo warten, ehe sie über Fabrizias Schicksal Gewissheit hatten – obwohl die Mutter, gemeinsam mit ihrem Sohn, sofort nach Berlin gereist war.

„Unsensibel, schlecht organisiert und inkompetent“ haben die Di Lorenzos die deutschen Behörden erlebt – und so klagen sie nun in der größten italienischen Zeitung. Sie hätten in der deutschen Hauptstadt „drei endlose Tage“ verbracht, „ohne psychologische Hilfe, an denen wir vor Kummer fast verrückt wurden“.

Als am Dienstag der Regierungssprecher gefragt wird, warum die Bundesregierung nun – exakt eine Woche, nachdem die Di Lorenzos ihre Kritik an Deutschland öffentlich gemacht haben – einen Opferbeauftragten ernennt, da antwortet Regierungssprecher Steffen Seibert, dass ein „Ansprechpartner für Betroffene“ wichtig sei und zwar „länger als drei Monate“. Das ist insofern falsch, als bislang – also knapp drei Monate – niemand aus der Bundesregierung einen solchen Kontaktmann für nötig befand. Falls überhaupt, wer darüber nachgedacht hat.

Dass die Ernennung eine Reaktion auf die Schilderungen der Di Lorenzos ist, muss man nicht erraten. Seibert berichtet von einem Gespräch mit seiner italienischen Kollegin und „dass es den Plan gibt, dass man noch einmal auf die Familie zugeht“. Man – ist konkret die deutsche Botschaft in Italien.

Die Tätigkeit gibt es schon

Nun ist es nicht so, dass im Fall des Berliner Attentats nicht längst ein Opferbeauftragter tätig wäre. Roland Weber, Rechtsanwalt, arbeitet seit 2012 für den Berliner Senat. Heiko Maas, der Bundesjustizminister, zieht also nach – und hält seinen Genossen Kurt Beck für den Richtigen. Beck, ehemaliger SPD-Vorsitzender und Ex-Ministerpräsident, soll sich, anders als Weber, ausschließlich um die Opfer des Attentats am Breitscheidplatz kümmern. Nicht als dessen Konkurrent, sondern, so Seibert, „in enger Abstimmung“.

Wie es scheint, hat es genau daran bislang an sehr vielen Stellen gefehlt. Und ganz grundsätzlich an Einfühlungswillen oder zumindest -vermögen in die Lage der Verletzten und Hinterbliebenen. Als Bundespräsident Joachim Gauck Mitte Februar etwa fünfzig Angehörige der zwölf Todesopfer empfing, schilderten die Ähnliches wie nun die Di Lorenzos. Weil das Bundeskriminalamt eine Nachrichtensperre verhängt hatte, mussten auch ortsunkundige Angehörige auf eigene Faust in den Berliner Kliniken nach ihren Vermissten suchen. Andere, die bereits wussten, dass ihre Verwandten unter den Toten sind, wurden abgewiesen, als sie den Gedenkgottesdienst am Tag nach dem Attentat besuchen wollten. Das Sicherheitspersonal verwies auf die vielen hochrangigen Politiker in der Gedächtniskirche.

Vier Stunden dauerte das Treffen mit Gauck – welcher Beleg für das Bedürfnis der Hinterbliebenen ist, gehört zu werden. Aber auch wenn Bundesinnenminister Thomas de Maizière daran teilnahm: Die Entscheidung für den Opferbeauftragten fiel erst jetzt und kam nicht von ihm. Wiewohl de Maizière dort von den Kränkungen und Nöten aus erster Quelle erfuhr.

Viele, vor allem die der ersten Tage nach dem Attentat, resultierten aus Gedankenlosigkeit und Überforderung. Die Rechtsmedizin der Charité sandte den Hinterbliebenen noch vor Weihnachten Rechnungen für die Totenschau, mit Zahlungsfrist und Inkasso-Androhung für den Fall des Verzugs. Später wurden die Forderungen zurückgezogen, die Charité entschuldigte sich schriftlich. Der Direktor des Instituts, Michael Tsokos, sagte dem „Tagesspiegel“, Deutschland sei auf die Folgen von Anschlägen administrativ nicht eingestellt.

„Fehler wurden gemacht“

Auch gesetzliche Entschädigungsregelungen fehlen. Zwar hat Justizminister Maas den Hinterbliebenen schriftlich unkomplizierte Hilfe versprochen. Aber der Opferbeauftragte Weber fordert eine Änderung des Opferentschädigungsgesetzes, um sie und die Verletzten vor Bittstellerei zu bewahren.

Um die Di Lorenzos, sagt Weber, habe er sich während ihrer Berliner Tage selbst gekümmert – und ja, erzählt er nun der Deutschen Welle: „Fehler wurden gemacht.“ Ein großes Problem sei die zwischen Land und Bund wechselnde Ermittlungszuständigkeit gewesen. „Bürokratisch gesehen war alles richtig. Aber das Menschliche hat gefehlt.“