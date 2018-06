Länder überweisen Kirchen 538 Millionen an Staatsleistungen

Katar wirft Nachbarn Menschenrechtsverstöße vor

Doha. Ein Jahr nach Beginn der Blockade von Katar wirft das Emirat seinen Golf-Nachbarn Menschenrechtsverletzungen vor. Saudi-Arabien und andere Staaten „hindern unsere Bürger am Reisen, am Arbeiten und am Studieren”, sagte der Botschafter des Emirats in Berlin, Saud ... mehr