Asylantrag des politischen Flüchtlings abgelehnt: Läufer Tilahun Babsa: Sein Ziel ist der Adler auf der Brust

Tilahun Babsa läuft stets vorneweg. Zweimal schon gewann der vor eineinhalb Jahren nach Deutschland geflüchtete Äthiopier den Frankfurter Silvesterlauf, regelmäßig triumphiert er bei diversen Läufen im Rhein-Main-Gebiet, am Sonntag siegte er beim 31. Frankfurter Halbmarathon.

Der größte Kampf steht ihm aber bevor: Der politische Flüchtling möchte in Deutschland bleiben. Sein Problem: Im Feld der Läufer weiß sich der junge Mann zu behaupten. Für seine Sache zu kämpfen, fällt ihm hingegen schwer. Nicht nur wegen der noch mangelhaften Deutschkenntnisse. Vielmehr, weil der bescheidene und schüchterne 19-Jährige seine Situation Fremden gegenüber nicht richtig schildern kann. Am 23. Februar wurde sein Asylantrag abgelehnt. Sein Verein Spiridon Frankfurt half ihm bei der Suche nach einer Anwältin, die fristgemäß Widerspruch eingelegt hat. Nun kann der in einem Flüchtlingsheim in Bergen-Enkheim lebende Äthiopier nur hoffen und bangen.

Ein gläubiger Christ

Tilahun Babsa ist ein Christ, der oft in der Kirche anzutreffen ist. „Gott habe ich mein Leben und mein Glück zu verdanken“, sagt er. Bevor er am 12. Oktober 2015 in Deutschland ankam, hatte er daheim viel Leid erfahren und eine viermonatige abenteuerliche Flucht überlebt. In seiner Heimat gehörte der orthodoxe Christ dem Stamm Oromo an, der als Gegner der regierenden Rebellenallianz EPRDF gilt. Tilahuns Vater wurde als Landwirt enteignet. Als er sich wehrte, kam er ins Gefängnis, wo er ums Leben kam. Auch der 17-jährige Junge soll arrestiert und misshandelt worden sein. Wieder freigelassen, konnte er keine Arbeit finden. Also machte er sich auf den Weg nach Deutschland.

Mit einem der vielen Seelenverkäufer kam er nach Italien, überquerte dann zu Fuß die Alpen und kam so nach Hessen. Im Flüchtlingslager Oberursel entdeckte ihn vor 15 Monaten der stellvertretende Leiter der Evangelischen Gemeinde Bad Homburg, Gebhard Kölli. Es war wie in einem Märchen. „Tilahun sagte mir, dass er gut laufen kann. Da unser Pastor Friedemann Hopp den früheren Marathonläufer Kurt Stenzel von Spiridon Frankfurt kennt, stellte er Kontakt her“, erzählte Gebhard Kölli, nachdem sein Zögling nach nur drei Trainingseinheiten in der Kalbacher Leichtathletik-Halle den Silvesterlauf ungefährdet gewann.

Mittlerweile lebt Tilahun Babsa in Bergen-Enkheim. Der Kontakt zu dem Bad Homburger Pastor ist erloschen, die Kirche besucht der junge Äthiopier regelmäßig weiter, allerdings in Frankfurt. Er trainiert einmal wöchentlich mit der Läufergruppe von Spiridon Frankfurt, sonst allein oder mit anderen äthiopischen Läufern. Drei von ihnen begleiteten ihn in der Spitzengruppe beim Halbmarathon, mussten sich im Endspurt aber dem 19-jährigen beugen.

Auch sie haben es nicht leicht, hier Fuß zu fassen. „Die Zeitungsleute wollen immer nur mit uns reden, helfen tut keiner“, beklagte sich der zweitplatzierte im Halbmarathon, Solomon Merne Eshete. Der seit drei Jahren in Hanau lebende Äthiopier lief kürzlich beim Hanauer Stadtlauf mit der Flagge der „Oromo-Befreiungsfront“ ins Ziel ein. Er hätte in seiner Heimat Folter, Gefängnis und die Zerstörung seines Ladengeschäfts erlebt, nachdem er sich auf Demonstrationen für die Unabhängigkeit Oromias, der bevölkerungsreichsten Region in Äthiopien, eingesetzt hatte. Freie Meinungsäußerungen und öffentlicher Protest hätten Repressalien bis hin zu Erschießungen zur Folge.

Babsa läuft allen davon

Während Eshete sehr aufgeregt erzählte, wirkte Tilahun Babsa neben ihm ruhig und gefasst. So beschreiben ihn auch seine Sportkameraden von Spiridon Frankfurt. Er sei beliebt, weil er angenehm, und leistungsorientiert, im Verein voll integriert ist. Sie mögen den jungen, schlanken Mann. Nur im Training sei er ihnen zu schnell, er liefe ihnen immer davon. Das möchte Babsa am liebsten irgendwann mit dem Adler auf der Brust tun. So wie vor ihm sein inzwischen eingedeutschte Landsmann Homiyu Tesfaye von Eintracht Frankfurt, 2011 WM-Fünfter über 1500 Meter.

Ob das zweite Frankfurter Leichtathletik-Märchen auch ein Happy End finden wird, ist allerdings offen. Tilahun Babsa ist hier vorläufig nur geduldet. Und er hofft, dass nun, nachdem der Sachverhalt von der Anwältin ordentlich wiedergegeben wurde, die Anhörung zu seinen Gunsten ausfällt.