Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wählt Ministerpräsidenten

Zwei Monate nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern stellt sich Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) heute im Schweriner Parlament zur Wiederwahl. Der 67-Jährige ist seit 2008 Regierungschef und strebt seine dritte Amtszeit an der Spitze einer SPD/CDU-Koalition an.

Seine Wiederwahl gilt als sicher. Zwar hatten sowohl SPD als auch CDU bei der Wahl Anfang September Stimmen verloren, doch verfügen sie noch immer über eine solide Mehrheit im Parlament.

Anschließend soll das neue Kabinett vereidigt werden. Sellerings Regierungsmannschaft gehören erneut acht Minister an, fünf stellt die SPD, drei die CDU. Neu sind Katy Hoffmeister (CDU) als Justizministerin und die SPD-Landtagsabgeordnete Stefanie Drese, die das Sozialressort übernimmt.

