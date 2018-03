Lehrerverband: Studie zu Nöten deutscher Schulleiter

Poggenburg gibt AfD-Spitzenämter in Sachsen-Anhalt auf

Magdeburg. Kritik an der André Poggenburg und seinem Stil kam in Sachsen-Anhalts AfD wiederholt auf. Doch er konnte sich an der Spitze der Partei und Landtagsfraktion halten. Bis seine Aschermittwochsrede das Fass offenbar zum Überlaufen brachte. mehr