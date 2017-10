"Islamischer Staat": Limburger als IS-Kämpfer in Haft

Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 25 Jahre alten Mann aus Limburg wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Er soll sich dem IS angeschlossen haben und befindet sich derzeit in einem kurdischen Gefängnis in Syrien. Diese Zeitung hat mit seinem Vater und seinem Onkel gesprochen, die beide in Limburg leben und arbeiten.

Stille Wasser sind tief. Das scheint auch auf einen 25 Jahre alten Mann aus Limburg zuzutreffen. Yunus S., ein Deutsch-Türke mit kurdischen Wurzeln, hat sich der Terror-Miliz IS angeschlossen; von einem nahen Verwandten wird er als lieb und introvertiert beschrieben. In einem von Spiegel-TV ausgestrahlten Interview behauptet der junge Mann, nicht für die Islamisten in Syrien gekämpft zu haben. Derzeit befindet er sich in einem Gefängnis einer kurdischen Rebellengruppe im Norden Syriens. Nach seinen Angaben hat er sich den Kurden freiwillig gestellt.

Der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft ist der Limburger bekannt. Ein Sprecher teilte mit, gegen S. werde ermittelt wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

Wer ist dieser Mann, der seine kurdischstämmige Familie und seine deutsche Heimat verlassen hat, um auf der Seite des IS zu kämpfen?

Yunus S. ist in Limburg aufgewachsen und nach Angaben seines Onkels Ende Januar dieses Jahres verschwunden. Sein Vater erzählt, sein Sohn habe Urlaub in der Türkei machen wollen, in Istanbul. Seitdem habe er ihn persönlich nicht mehr gesehen. Den letzten telefonischen Kontakt zu ihm habe er vor vier Monaten gehabt.

Von seinem Onkel wird Yunus S. als sehr fromm beschrieben. Der Junge habe schon immer viel gebetet und sei fast jeden Tag in die Moschee gegangen. Für Alkohol habe er sich genauso wenig interessiert wie für Bar- oder Kneipenbesuche.

Ein trauriger Vater

Seine Familie wohnt in einem Mehrfamilienhaus im Erdgeschoss. Dort ist er mit mehreren Geschwistern aufgewachsen. Die Tür öffnet eine junge Frau – Yunus’ Schwägerin. Sie holt seinen Vater an die Tür. Er sieht traurig aus, die Augen rot gerändert. Das Fernsehinterview hat er gesehen. Er hofft, seinen Sohn bald wiederzusehen. Warum hat sich sein Sohn dem IS angeschlossen? „Ich weiß es nicht. Falsche Freunde“, sagt er und schaut zu Boden.

Sein Onkel berichtet, Yunus sei schon immer anders als der Rest der Familie gewesen. Irgendwann sei er durch Zufall auf die Facebook-Seite seines Neffen gestoßen. Da habe er sich schon gewundert über dessen Facebook-Freunde. „Lauter Araber mit Bart“, sagt sein Onkel. „Ich habe ihn gewarnt.“ Er ist davon überzeugt, dass sein Neffe niemanden getötet hat. „Der hat seinen Fehler verstanden.“

Auffällig ist, dass Yunus S. in Limburg mehrere Moscheen besucht hat; es sollen drei gewesen sein, darunter die Moschee des Marokkanischen Kulturvereins am Glashüttenweg. Der Vorsitzende des Vereins, Driss Laroussi, bestätigte das dieser Zeitung.

Laroussi erklärte, nachdem die Rede davon gewesen sei, dass sich Yunus dem IS angeschlossen hat, habe er die Polizei informiert. Außerdem habe er in der Moschee eine Rede gehalten, in der er das Verhalten des jungen Mannes scharf verurteilt habe. Der Kulturverein dulde keine IS-Sympathisanten. „Wir wollen mit solchen Leuten nichts zu tun haben“, sagt er.

Er habe erst hinterher erfahren, dass Yunus S. Teil einer Limburger Gruppe gewesen sein soll, die zu einer Veranstaltung des Salafisten-Predigers Pierre Vogel nach Frankfurt gefahren sei. Vogel, der zum Islam konvertiert ist, gilt als islamistischer Hassprediger. Yunus S. bezieht sich in einem Interview mit der kurdischen Nachrichtenagentur ANF auf Vogel, nennt ihn dort bei dessen arabischen Namen Ebu Hamza.

Yunus S. scheint zu bereuen, was er getan hat. ANF zitiert ihn so: „Abgesehen von meiner Familie vermisse ich vor allem meine Mutter am meisten. Ich vermisse meine Verwandten, meine Brüder, meine Familie.“

Im gleichen Gespräch berichtet Yunus von zwei Männern, darunter ein Afghane, die ihn in Deutschland mit radikalen Organisationen in Kontakt gebracht hätten. Er habe Menschen kennengelernt, die der Ideologie des IS nahestehen, und begonnen, IS-Videos anzuschauen. „Wir dachten, der IS leistet gute Arbeit, wir haben nicht wirklich nachgedacht“, wird er zitiert.

Der letzte Schritt auf dem Weg nach Al-Rakka, der IS-Hochburg in Syrien, geschah in Frankfurt. Dort habe er über Facebook einen Mann kennengelernt, der ihn eingeladen habe, zum IS zu kommen. Seiten 2 und 14