Stickoxid-Belastung noch höher als gedacht: Lohnt sich der Kauf eines Diesel-Pkw noch?

Das Umweltbundesamt (UBA) schlägt in Sachen Diesel Alarm. Messdaten zeigten, dass die Diesel-Fahrzeuge insgesamt ein Drittel mehr gesundheitsschädliche Stickoxide ausstoßen als bisher von den Behörden angenommen. Auch bei der modernen Euro-6-Norm seien die Emissionen sechs Mal so hoch wie der Grenzwert. Diesen müssen die Modelle bisher nur in Labortests einhalten, nicht bei der Alltagsbelastung.

Der Deutsche Städtetag forderte gestern, eine blaue Plakette für Dieselfahrzeuge mit geringerem Schadstoffausstoß einzuführen. Vizepräsident Ulrich Maly sagte, die Städte wollten zwar keine Fahrverbote, kämen aber wegen der Luftbelastung wohl nicht drumrum. Die Stadt Stuttgart hat den Anfang gemacht. Sie will vom Jahr 2018 an ein Diesel-Fahrverbot bei Feinstaubalarm verhängen.

Stickstoffdioxid (NO2) reizt die Atemwege. Laut Umweltbundesamt ist das vor allem für Asthmatiker ein Problem. Es schädige Schleimhäute und reize die Augen. Sei man NO2 länger ausgesetzt, kann es laut Bundesgesundheitsministerium die Lungenfunktion beeinträchtigen und zu Herz-Kreislauferkrankungen führen.

Experte rät zu Leasing

Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöffer stellt fest: „Gleichgültig, welche Prüfergebnisse man zum Diesel nimmt: Bei allen sieht man, dass auch moderne Euro-6-Diesel im realen Fahrbetrieb zum Teil ganz erheblich die Grenzwerte überschreiten.“ Für den Neuwagenkäufer stelle das Diesel-Dilemma ein Risiko dar. „Die Ergebnisse des Umweltbundesamtes tragen mit dazu bei, dass die Verbraucher sich noch stärker beim Kauf eines Diesels zurückhalten. Der Sinkflug des Diesels wird weitergehen“, lautet Dudenhöffers Einschätzung.

Der Autoexperte rät Verbrauchern, wenn sie nicht auf ein Dieselfahrzeug verzichten wollen, beispielsweise weil sie auf dem Land leben und längere Strecken zur Arbeit zurücklegen müssen, den Diesel zu leasen. So verringere sich das Risiko bei einem Wiederverkauf. Die stärksten Belastungen durch Stickstoffdioxid haben die Experten des UBA in Hessen in der Hügelstraße in Darmstadt, der Friedberger Landstraße in Frankfurt und in der Limburger Durchgangsstraße Schiede festgestellt. Spitzenreiter ist ganz klar Darmstadt. In der Stadt werden nach UBA-Berechnungen an 28 Tagen im Jahr die Stickstoffdixod-Grenzwerte überschritten. In Frankfurt tritt ein solches Ereignis sechsmal und in Limburg zweimal im Jahr auf.

Piero Scazzi, Leiter Fahrzeugtechnik beim ADAC Hessen-Thüringen, geht davon aus, dass es „mit Sicherheit“ bald Diesel-Fahrverbote in den Ballungsräumen geben werde. Dennoch könne der ADAC nicht generell vom Kauf eines Diesel-Fahrzeuges abraten. Menschen, Vertriebler etwa, die beruflich viel mit einem Diesel-Fahrzeug unterwegs seien, hätten meist neue Autos, die von den Unternehmen regelmäßig ausgetauscht würden und so die jeweils neueste Technik an Bord hätten. Bei hoher Kilometerlaufleistung sei der Diesel wirtschaftlich nach wie vor unschlagbar, so Scazzi.

Janina Steinkrüger, Referentin von Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne), sagt: „Wenn wir jetzt ein Fahrverbot aussprechen würden, wäre nicht klar, ob das Bestand hätte.“ Sie weist daraufhin, dass das Diesel-Fahrverbot die Versorgung im öffentlichen Nahverkehr betreffen würde – nämlich Taxi-Fahrer, Lieferanten, Handwerker und Fahrer von Krankentransporten. Denn fast überall dort würden Diesel-Fahrzeuge genutzt.

