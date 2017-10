Interview mit Rhetorik-Professor Knape: Luthers Widerstand gegen den Kaiser und dessen PR-Team in Worms

Alle reden von Luthers Thesen von 1517. Aber Sie haben über Luther vor dem Reichstag in Worms 1521 geschrieben. Wollen Sie Ihr Buch noch über das zu Ende gehende Reformationsjubiläumsjahr hinaus verkaufen?

JOACHIM KNAPE: Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich habe das Buch geschrieben, weil ich der Überzeugung bin, dass Luthers Durchbruch in Worms 1521 mindestens genauso wichtig ist wie die Thesen 1517: In dem Moment, in dem Luther gegen die Erwartungen vieler Beobachter erhobenen Hauptes aus dem Tribunal herausgeht, da ist die Reformation gerettet. Wenn er klein beigegeben hätte, wäre er heute vergessen. Seine absolut in sich ruhende Haltung hat in Europa und der Welt ein Tor aufgestoßen mit Wirkungen, die irreversibel waren.

Um das zu erklären: Martin Luther wurde während des Reichstag im April 1521 vor den Kaiser und seine Fürsten zitiert, um seine Lehre von der Freiheit des Gewissens in religiösen Dingen zu widerrufen. Zuvor hatte ihn der Papst mit dem Kirchenbann belegt.

KNAPE: Es ging um die Frage, ob der Reichstag diese Verurteilung des Papstes bestätigt. Das hätte für Luther den Feuertod bedeutet. Doch der Kaiser tat das nicht, obwohl Luther zur Verblüffung seiner Gegner keinen Zentimeter zurückgewichen ist. Er hat sein Leben eingesetzt, um diese Sache zu retten. 100 Jahre vorher gab es sozusagen einen Präzedenzfall: Jan Hus, der böhmische Reformator. Aber er wurde, nachdem er nicht widerrufen hat, verbrannt.

Und was hat Luther anders gemacht als Jan Hus?

KNAPE: Anders, als man das in der älteren Forschung gesehen hat, war Luther nicht nur ein Opfer. Sondern er und seine Mitstreiter haben den Auftritt langfristig diplomatisch vorbereitet. Der Luther-Unterstützer und Kurfürst von Sachen wird „Friedrich der Weise“ genannt, ich sage „Friedrich der politisch Clevere“. Meine These lautet: Die geheime Regie beim Reichstag hatten die Protestler, sie agierten so geschickt, dass Kaiser Karl V. am Schluss nicht anders konnte, als Luther gehen zu lassen.

Aber die Macht der Entscheidung lag ja bei Karl V.

KNAPE: Aber er schreckte zurück. Er war ja sehr jung und erst fünf Monate im Amt. Da kam viel zusammen, unter anderem fuhr „Friedrich der Clevere“ eine Strategie der Drohung und zugleich der Beruhigung, eine Art Appeasement. Er machte dem Kaiser klar, dass Proteste drohten, wenn er Luther zum Tode verurteilt. Wenn er das aber nicht täte, würde es ruhig bleiben. Hinzu kam eine nie dagewesene strategische Pressekampagne. Der Buchdruck machte es möglich, dass die Reden und Berichte sofort publiziert wurden. Das hat unglaubliche Wellen geschlagen.

Aber wieso war es so wichtig, was der Mönch Luther da mit den Fürsten verhandelte? Wieso beschäftigte es so viele Menschen?

KNAPE: Durch dieses Ereignis und die publizistische Verbreitung wurde überall deutlich: Protest geht. Luther hat gezeigt, es ist möglich, an einem abweichenden Standpunkt festzuhalten, ohne dafür geköpft oder verbrannt zu werden. Das war die Geburtsstunde des westlichen Freiheitsideals, eine Sternstunde der Menschheit. Deshalb trägt mein Buch den Untertitel: „Martin Luthers rhetorischer Moment oder Die Einführung des Protests.“

Was genau war Luthers Botschaft in Worms?

KNAPE: Du darfst selber denken! Du hast die Verantwortung für dein Denken! Du kannst ganz für dich deine Beziehung zu deinem Gott klären. Dein Gewissen ist die oberste Instanz. Der einzelne Mensch kann die Wahrheit in religiösen Dingen selbst finden, er ist dafür auf keine Wahrheitsagentur wie eine Kirche angewiesen . Das ist sensationell gewesen. Und damit hat er das Tor unseres westlichen Selbstverständnisses aufgestoßen, zum subjektivistischen, individualistischen und freiheitlichen Denken. Aber das wurde in diesem Reformationsjubiläumsjahr leider von der Kirche und auch vom Staat nicht genügend gewürdigt.

Wie meinen Sie das?

KNAPE: Kirche und Staat machen sich diese welthistorische Situation nicht klar, sie verkürzen das Jubiläumsjahr auf den religiösen Thesenanschlag 1517 in Wittenberg und beachten die politische Konfrontation 1521 in Worms nicht. Dabei gab es dort einen Knalleffekt. Luther lieferte den deutschen Beitrag zum Aufbruch in eine neue Dimension des westlichen Denkens: der Meinungsfreiheit. Deshalb müsste dieser Durchbruch heute als Staatsangelegenheit gesehen werden.

Ist das nicht übertrieben? Martin Luther hat seine Gewissensfreiheit ja gar nicht politisch gemeint, eher im Gegenteil, wenn man seine späteren radikalen Reden gegen die aufständischen Bauern liest.

KNAPE: Das stimmt. Aber wenig später haben andere Menschen andere Schlussfolgerungen gezogen. Schon Thomas Müntzer und die Bauern, die in Leibeigenschaft lebten, interpretierten sofort diese innere religiöse Freiheit als gesellschaftliche Freiheit. Wenn Schiller 250 Jahre später im Don Carlos formuliert: „Geben Sie Gedankenfreiheit!“, dann ist das im Grunde die säkularisierte Luther-Formel. Und wenn der englische Philosoph John Stuart Mill 1859 die innerlich freie Persönlichkeit hervorhebt, die dem Druck der öffentlichen Meinung standhält, ist das lutherische Position reinsten Wassers. Bis heute geht es darum, wie viel Individualität wir in religiösen, ideologischen, philosophischen und gesellschaftlichen Fragen haben. Vor zwei Jahren sagte der Schriftsteller Salman Rushdie: „Ohne die Meinungsfreiheit gibt es keine anderen Freiheiten.“

Die Meinungsfreiheit gilt ja bis heute längst nicht überall, oder sie ist bedroht. Brauchen wir heute eine Person wie den protestierenden Martin Luther, den sie beschreiben?

KNAPE: Ja, sie ist bedroht zum Beispiel in Polen, Ungarn, der Türkei. Und was in Tschechien wird, wird man sehen. Aber in der massenmedialen Gesellschaft gehen einzelne eher unter, auch wenn der ehemalige französische Widerstandskämpfer Stéphane Hessel mit seiner Streitschrift „Empört Euch“ Ende 2010 einen erstaunlichen Erfolg hatte. Aber im Grunde genommen muss sich eine Bewegung für die Menschenrechte formieren.

Zum Schluss noch mal nach Worms. „Hier stehe ich und kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen.“ Hat Luther diesen Satz gesagt oder nicht?

KNAPE: Das weiß ich auch nicht. Es ist wie mit dem Thesenanschlag, es ist nicht hundertprozentig zu klären.

Es gibt keinen Videobeweis.

KNAPE: Und einen Audiobeweis auch nicht. Aber auf jeden Fall bringt diese Formulierung Luthers Haltung auf den Punkt: Ohne Wenn und Aber vertrete ich die Gewissensfreiheit bis zum bitteren Ende.