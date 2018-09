Maas dringt auf Reform des UN-Sicherheitsrats

Konfliktkurs mit der EU: Italien plant riesige Schulden

Rom/Brüssel/Paris. Die populistische Regierung in Rom will in ihrem kommenden Haushalt deutlich mehr Schulden machen. An den Märkten löst das teils heftige Kurseinbrüche aus. Auch Brüssel reagiert besorgt. Doch das böse Erwachen könnte erst noch folgen. mehr