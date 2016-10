Kanzlerkandidatur: Mach’s noch mal, Angie?

Der Plan war geschmiedet. Die Mitwisser zum Schweigen verpflichtet. Als die allerletzten ein bis zwei Details geklärt waren, konnte es losgehen. Es fehlte ja nicht mehr viel. Nur ein Christdemokrat, der zugleich genug Macht und Lust haben würde, ein Verräter zu sein. Und ein CSU-Parteivorsitzender, der den Daumen senkte.

Seit dem Wochenende sieht es so aus, als wären die zwei Kleinigkeiten am Ende dann doch zu groß gewesen. Der Putsch, der nach der Mecklenburg-Vorpommern-Wahl in christsozialen Kreisen gegen Angela Merkel ausgetüftelt worden war, fällt aus. Die Kanzlerin bleibt im Amt. Ganz sicher bis zur kommenden Bundestagswahl. Und, will man den Signalen aus München trauen, womöglich sogar weitere vier Jahre.

Wie bei Tucholsky

Dem Ziel einer vierten Amtszeit von Angela Merkel standen bis zum Samstag zwei mächtige Unsicherheiten im Weg. Zum einen hat Merkel selbst sich noch nicht erklärt. Sämtliche Nachfragen kontert sie Mal um Mal mit einer Formel, die einst der brillante Satiriker Kurt Tucholsky zu literarischem Ruhm gebracht hat. Nach dem „Rheinsberg“-Prinzip „es wird dir dann seinerzeit das Nötige mitgeteilt werden“ verfährt nun die Kanzlerin mit Partei und Wählern – nur klingt es bei ihr nicht annähernd so geistreich. Und außerdem geht es um ein bisschen mehr als einen Spaziergang im Park.

Zum anderen hat die CSU – falls es die CSU überhaupt gibt – die Tonlage gewechselt. Mit einem Mal klingt es aus dem Süden Richtung Berlin ungewohnt harmonisch. Zuallererst intra-christsozial. Denn nicht nur die erwiesenen Merkelianer sehnen ihren Verbleib im Kanzleramt herbei. Auch der große Vorsitzende klingt, als hätte er in Weichspüler gebadet. Undementiert lässt sich Horst Seehofer im „Spiegel“ mit dem Satz zitieren: „Wir sind uns in den letzten Wochen in vielen Punkten näher gekommen.“

Selbst der zur Bruchkante erklärte erbitterte Streit um die Zuwanderung soll über Nacht nicht mehr so wichtig sein und das als unverzichtbar deklarierte Wort „Obergrenze“, plötzlich eine Petitesse, denn, so Seehofer-Satz zwei: „Wenn es in einem [Punkt] weiter Differenzen gibt, dann können wir das aushalten.“

So süß haben die christsozialen Glocken seit August 2015 nicht mehr geklungen, als Seehofer öffentlich Merkel das Zeug zur absoluten Mehrheit bei der 2017-er Wahl attestierte. Einen Monat später, als sie für die vor dem Budapester Bahnhof ausharrenden Flüchtlinge die Grenzen öffnen ließ – und dann nicht wieder schloss -– warf er ihr Verantwortung für „eine Kapitulation des Rechtsstaats“ vor und grollte eine Woche später hinterher: „So kann die Arbeitsteilung nicht sein, dass die einen für die Moral und die Menschlichkeit sind und die anderen sind für die Arbeit und für die Ressourcen zuständig.“

Nicht bekannt ist, dass seitdem – oder auch nur in den jüngsten Tagen – die Arbeitsteilung zwischen Franz-Josef-Strauß- und Konrad-Adenauer-Haus geändert worden wäre oder zwischen Münchner Staatskanzlei und Kanzleramt oder zwischen Seehofer und Merkel. Nicht bekannt ist auch, wie weit Merkel in ihrem Kandidaturentscheidungsfindungsprozess vorangekommen ist. Und nicht bekannt ist, ob Seehofer nur für sich spricht oder für die ganze CSU – und wie lange seine beiden „Spiegel“-Sätze gelten.

Zwar trudeln rund um sie herum diverse weitere Unterstützungsbekundungen ein – indes: Die Absender sind die üblichen Verdächtigen – wenn es um Merkel-Freundlichkeit geht, um Seehofer-Distanz oder zumindest um selbstständiges Denken. Zu den Kanzlerin-Gewogenen ist Gerda Hasselfeldt zu zählen. „Volle Unterstützung“ sichert die Chefin der Berliner Landesgruppe Merkel zu – und vergisst nicht zu erwähnen: „CDU und CSU sind nur gemeinsam erfolgreich in Deutschland.“

„Unsere Kandidatin“

„Frau Merkel sollte Kanzlerkandidatin werden“, befindet Erwin Huber, er muss zu Seehofers beseeltesten Widersachern gerechnet werden; sie sei „die einzige, die einen Erfolg bei der Bundestagswahl garantieren kann“. Weshalb die CSU sich „im eigenen Interesse hinter die Kanzlerin stellen“ solle. „Unsere Kandidatin“ schließlich nennt Manfred Weber, stellvertretender CSU-Chef, als EVP-Fraktionschef der mächtigste Christsoziale in Brüssel und schon deshalb auf Distanz zu München, die Kanzlerin. „Und ich würde mir wünschen, dass diese Aussage rasch kommt – von ihr und von uns.“

Präziser kann man Äquidistanz nicht behaupten. Noch ist ja nicht heraus, wie alles ausgeht. Auf seinem Parteitag in München am ersten November-Wochenende will Seehofer Merkel lieber nicht haben – angeblich, um ihr einen unfreundlichen Empfang zu ersparen, angeblich hat er das mit ihr abgesprochen. Merkels Generalsekretär Peter Tauber nennt am Montag „die Frage des gegenseitigen Besuchs nachrangig“, vorsichtshalber. Falls Merkel aber Seehofer zu ihrem Parteitreffen in Essen Anfang Dezember lädt – könnte das aussehen, als würde Kleingeist geschlagen von Großmut.

Gemessen in Seehofer-Äußerungs-Einheiten sind sechs Wochen eine mittlere Ewigkeit. Zumal ebenso wichtig wie die Hasselfeldt-Huber-Weber-Nettigkeiten ist, was seit dem Wochenende nicht gesagt wird. Und von wem. Es sagt der CSU-Generalsekretär Scheuer nicht, dass die Obergrenze nun verzichtbar wäre für seine Partei – sondern das gerade Gegenteil. Es schweigt Markus Söder, der sonst die Worte nie halten kann – und das verleiht dem Schweigen etwas Lautes. Und es hütet auch die Kanzlerin ihre Zunge was am unauffälligsten ist, denn das ist ihre Spezialität.

Putsch ausgefallen

Und also ist das wirklich Beweisbare am Montagabend kein anderes als am Freitag zuvor. Der September-Putsch ist ausgefallen, Angela Merkel – von der damals ihr Nahestehende sagten, sie befinde sich in einer Fifty-Fifty-Verfassung – lässt weiter auf ihren Ratschluss warten. Und Horst Seehofer verkündet abends im ZDF, „erst die Inhalte, dann die Personalien. Ich bleibe bei dieser Linie.“ Aber das klingt nur so, als würde er seinen „Spiegel“-Sätzen widersprechen. In Wahrheit bedeutet es – nichts.