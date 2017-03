Macron ganz privat in Berlin vor Treffen mit Merkel

Oh là là, was macht der denn hier? Emmanuel Macron (39), französischer Präsidentschaftskandidat, telefoniert in aller Seelenruhe vor einem Café in Berlin-Mitte. Mit dabei: Nur ein Bodyguard und ein Kamerateam.

Auf die Frage, ob er der nächste französische Staatspräsident werde,antwortet Macron am Donnerstagmittag den dpa-Reportern: Noch nichts sei entschieden, niemand solle sich täuschen.

Locker plaudert er über seinen Tag in Berlin: Nachher werde er noch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen. Davor hat der Polit-Jungstar noch ein Gespräch mit Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Der unabhängige Kandidat gilt als Favorit für die Wahlen im April und Mai. Umfragen trauen ihm für die Stichwahl einen klaren Sieg gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen zu.

(dpa)