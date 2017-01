Malta übernimmt für ein halbes Jahr EU-Ratspräsidentschaft

Krieg in Syrien UN-Sicherheitsrat will über Syrien-Resolution abstimmen

New York. Kaum hält die Waffenruhe in Syrien, deutet sich ein Streit über die Führungsrolle bei den Friedensgesprächen an. Als Moskau die Fäden gemeinsam mit Ankara in die Hand nehmen will, zieht Brüssel nach. Dem UN-Sondergesandten bleibt nicht viel mehr übrig, als zuzusehen. mehr