Wahl in den Niederlanden: Mark Rutte: Ein strahlender Sieger

Auf der Wahlparty zeigte der wohl selbst etwas überraschte Sieger sein strahlendstes Lächeln: Der niederländische Premier Mark Rutte war in der Nacht nach den Wahlen am Mittwoch sichtlich erleichtert über den deutlichen Vorsprung seiner rechtsliberalen Partei für Freiheit und Demokratie (VVD) zur rechtspopulistischen Partei von der Freiheit (PVV) seines Kontrahenten Geert Wilders. Auf 33 Sitze kommt Ruttes Partei, acht weniger als bislang.

Das ist auch Verlust, aber auch Wilders blieb mit 13 Prozent weit hinter seinem Ziel zurück: „Da sind nicht die 30 Sitze, auf die ich gehofft habe“, gestand der 53-Jährige ein. 20 hat er, fünf mehr als im vergangenen Parlament. Zurückstecken will Wilders nicht: „Rutte ist mich noch lange nicht los“, versprach – oder drohte – der Rechtspopulist. Doch seine Drohgebärden gingen unter in einem Siegestaumel, den ganz Europa mitzufeiern schien. Im dänischen Fernsehen gab es sogar eine Sendung auf Niederländisch – „weil eure Sprache so schön ist“.

Und das nicht ohne Grund: „Dieses Wahlergebnis ist nicht nur für die Niederlande wichtig, sondern für ganz Europa“, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Mehr noch: „Es ist von fundamentalem Wert.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel übermittelte Rutte am Telefon ihre Glückwünsche und freute sich auf die weitere Zusammenarbeit „als Freunde, Nachbarn, Europäer“.

„Fest der Demokratie“

Außenminister Sigmar Gabriel schrieb über den Kurznachrichtendienst Twitter, die Niederländer hätten „anti-europäischen Populisten eine Absage erteilt“. Der französische Präsident François Hollande wertete den Wahlausgang als „klaren Sieg gegen den Extremismus“.

Schon sprechen Wahlanalytiker von einer möglichen Kehrtwende, dem Ende des Höhenflugs europäischer Rechtspopulisten. So will es auch Rutte selbst interpretieren: Er sprach von einem „Fest der Demokratie“. „Nach dem Brexit und den amerikanischen Wahlen haben wir ,ho even‘ zu diesem falschen Populismus gesagt“, rief der alte und neue Premier seinen Parteikollegen zu. Es ist der niederländische Ausdruck für – „Moment mal“, oder „so geht das nicht“. Tatsächlich haben sich seit 30 Jahren nicht mehr so viele Niederländer zu den Urnen aufgemacht – 81 Prozent der 13 Millionen Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab und votierten gegen den befürchteten Rechtsruck.

Gleichzeitig hat sich die Parteienlandschaft deutlich verändert. Dass Ruttes VVD im Vergleich zu 2012 fünf Prozentpunkte der Stimmen einbüßen musste, wurde wegen seines deutlichen Vorsprungs zu Wilders fast zur Nebensache. Eine Partei, die noch vor fünf Jahren nahezu bedeutungslos war und lediglich vier Sitze für sich beanspruchen konnte, zieht nun mit 16 Abgeordneten in die „Tweede Kamer“ ein: GrünLinks hat mit ihrem charismatischen Parteichef Jesse Klaver, gerade einmal 30 Jahre alt, jegliche Erwartung übertroffen. Der Mann, der vom Aussehen her an den kanadischen Premier Justin Trudeau erinnert, symbolisiert den Wunsch der Niederländer nach einem Kontrastprogramm zu Wilders Parolen. In Amsterdam lag die Partei sogar vor der VVD von Rutte.

Ihr Erfolg geht zulasten der Partei von der Arbeit (PvdA). Die Sozialdemokraten stürzten von 38 auf 9 Sitze ab. Parteichef Hans Spekman bot seinen Rücktritt an. Er selbst führt die größte Wahlniederlage in der Geschichte der Partei auf das Misstrauen der Bürger gegenüber der Regierungskoalition mit den Rechtsliberalen zurück. Dem bisherigen sozialdemokratischen Vizepremier Asscher war es nicht gelungen, im Wahlkampf die Gunst der Niederländer zu gewinnen. Spekman ging aber nicht davon aus, dass Asscher als Fraktionsvorsitzender zurücktreten wird.

Lange Verhandlungen

Finanzminister Jeroen Dijsselbloem muss indes um seinen Job in Brüssel als Chef der Euro-Gruppe bangen. So lange die neue niederländische Regierung noch nicht formiert ist, darf der Sozialdemokrat seinen Posten aber behalten, versicherten Diplomaten gestern in Brüssel. Was danach passiert, liegt in der Hand der übrigen Finanzminister: Dass der Vorsitzende der Runde selbst einen Kabinettsposten in einer nationalen Regierung innehaben muss, ist zumindest in den EU-Verträgen nicht ausdrücklich festgelegt.

Für Rutte stellt sich indes die Frage, wie er eine Mehrheit im Parlament erreichen will. Für seine Regierungskoalition wird er die Unterstützung von mindestens drei anderen Parteien brauchen. Die Christdemokraten und die liberale D66 erreichten beide 19 Sitze und dürften die aussichtsreichsten Kandidaten für Posten im neuen Kabinett stellen. Setzt Rutte die Zusammenarbeit mit der PvdA fort, hätte er eine Mehrheit erreicht. Die VVD-Politikerin Edith Schippers soll ab Montag Sondierungsgespräche mit allen 13 Parteien, die ins Parlament einziehen, führen. Bereits am Mittwoch muss sie einen Bericht vorlegen. Der sozialdemokratische Parlamentspräsident hatte darauf gedrängt. Rutte hingegen will sich nicht drängen lassen. Die Koalitionsverhandlungen „könnten dauern“.