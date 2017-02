Meinungsforscher ist skeptisch: Martin Schulz mit Thema Gerechtigkeit auf dem Holzweg?

Die Parteien suchen derzeit nach ihren Themen für den Bundestagswahlkampf. So will die CDU offenbar mit „Zusammenhalt, Wohlstand, Sicherheit“ bei den Wählern punkten. Martin Schulz, Kanzlerkandidat und Hoffnungsträger der Sozialdemokraten, setzt auf das Thema „Gerechtigkeit“.

So möchte Schulz gern die Agenda 2010 von Gerhard Schröder „erneuern“, wie gestern bekannt wurde. Im Blick hat er dabei unter anderem das Arbeitslosengeld I, das Arbeitslose in der Regel zwölf Monate erhalten, bevor sie nur noch Anspruch auf die niedrigen Hartz-IV-Leistungen haben. „Menschen, die viele Jahre, oft Jahrzehnte, hart arbeiten und ihre Beiträge gezahlt haben und zahlen, haben ein Recht auf entsprechenden Schutz und Unterstützung, wenn sie – oft unverschuldet – in große Probleme geraten“, sagte Schulz gestern auf der Arbeitnehmerkonferenz der SPD in Bielefeld.

Die Agenda 2010 hatten SPD und Grüne unter Bundeskanzler Gerhard Schröder von 2003 an umgesetzt. Die Reformen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Rente, Steuern und Gesundheit waren höchst umstritten, auch innerhalb der Regierungsparteien.

Für Manfred Güllner, Chef des Berliner Sozial- und Meinungsforschungsinstituts Forsa, könnte Schulz möglicherweise auf dem Holzweg sein. „Die SPD hat noch nie mit dem Thema soziale Gerechtigkeit einen Wahlkampf gewonnen“, erläutert der Experte. Für Güllner zünden bei den Wählern die „großen Themen“. So habe die CDU bei der zurückliegenden Bundestagswahl mit „Vertrauen“ und „Sicherheit“ gepunktet, während die SPD auf die Themen „Mindestlohn“ und „Rente mit 63“ gesetzt habe und damit bei der Wahl gescheitert sei. Letztere seien Minderheitenthemen gewesen, die nicht mehrheitsfähig seien.

Für eine gelungene SPD-Kampagne hält Güllner hingegen die von Gerhard Schröder aus dem Jahre 1998, wo dieser in den Bundestagsewahlkampf mit dem Slogan „Innovation und Gerechtigkeit“ zog und damit die Kanzlerschaft Helmut Kohls beendete.

Für den Meinungsforscher Güllner steht fest, dass „Themen“ nur für Parteifunktionäre wichtig seien. „Für sie sind Spiegelstriche notwendig.“ Für ihn bergen „Themen“ auch die Gefahr, dass sie die Heterogenität der Bevölkerung nicht abbilden könnten.

Noch nicht einmal den sogenannten kleinen Parteien rät Güllner zu einem Themenwahlkampf, da diese Klientel-Wähler hätten. So hält er die Grünen für eine bürgerliche „Wertegemeinschaft“ und die FDP für eine Partei, die auf den „Mittelstand“ der Gesellschaft fokussiert sei.

Die Linken-Wähler rekrutierten sich nach Einschätzung von Güllner aus DDR-Nostalgikern und westdeutschen Linksintellektuellen. Die AfD spreche hingegen „Rechtsradikale“ an, für die schon die Flüchtlingspolitik als Thema reiche. Dass die kleinen Parteien und hier vor allem die Grünen unter der Schulz-Euphorie in Meinungsumfragen verloren haben, führt Güllner auf den Umstand zurück, dass die SPD zwischen 1998 und 2009 rund zehn Millionen Wähler verloren habe. Davon hätten viele bei den Grünen „zwischengeparkt“, obwohl sie potenzielle SPD-Wähler seien. Mit dem Auftritt von Schulz in der bundespolitischen Arena kämen einige nun wieder zu den Sozialdemokraten zurück.

Aber „Gerechtigkeit“ allein werde für die SPD wohl nicht reichen, um siegreich aus dem Bundestagswahlkampf hervorzugehen, so Güllner. Sie müsse vom Wähler auch als kompetent wahrgenommen werden, um den Menschen die Angst vor der Zukunft zu nehmen.

1969 verzichtete die SPD übrigens ganz auf spezielle Themen. Unter der Ägide von Willy Brandt hieß die Marschroute der Partei „Wir schaffen das moderne Deutschland“ während der große Konkurrent, die CDU, „Sicher in die 70er Jahre“ wollte.

Kritik von Lafontaine

Unterdessen hat Oskar Lafontaine, der Fraktionsvorsitzende der Linken im Saar-Landtag, Martin Schulz zu klaren Aussagen über mögliche Reformen der Agenda 2010 aufgefordert. „Martin Schulz muss konkret werden. Er darf nicht länger bei allgemeinen Erklärungen bleiben“, sagte Lafontaine. Er war aus Frust über Schröders Agenda 2010 nicht nur aus der SPD getreten, sondern auch zum Mitgründer der Linkspartei geworden.

Lafontaine forderte, Schulz müsse sagen, wie er die Arbeitslosenversicherung verbessern, Befristungen des Leistungsbezugs eindämmen, die Mitbestimmung ausbauen und „die millionenfach vorprogrammierte Altersarmut“ stoppen wolle. Vor allem müsse die SPD die Frage beantworten, warum sie „die jetzt vorhandene Mehrheit nicht nutzt, um den Abbau des Sozialstaats zumindest teilweise rückgängig zu machen“. Es bestehe die Gefahr, dass die SPD in einer großen Koalition wieder die CDU als „Alibi“ benutze, um ihre Versprechungen zu brechen. Mit Material von dpa