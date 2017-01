Einwohner sind stolz auf ihn: Martin Schulz stammt aus Würselen in Nordrhein-Westfalen

„Würselen. Da wo Martin Schulz herkommt.“ Kein Radiosprecher, kein Fernsehmoderator, der in den vergangenen Tagen nicht diesen Satz gesagt hat. Dabei sprechen alle Würselen ganz falsch aus. Der Würselner sagt nämlich nicht Würselen, sondern Würseln. Ohne e am Ende. Überhaupt verschluckt er alle Buchstaben nach dem s, bis das n ganz tief klingt. Das können nur Einheimische. Das bedarf der Übung.

Martin Schulz macht ja schon lange bundesweit von sich reden, spätestens seit 2012, als er Präsident des Europäischen Parlaments wurde. Aber seit dem vergangenen September ist er in den Medien dauerpräsent. Finden die Würselner. Die von seinem Ruhm ein bisschen abbekommen, weil er immer sagt: „Ich komme aus Würselen bei Aachen.“

Obwohl. Der Rentner Leo Schaffrath (73) sagt mit einem Augenzwinkern: „Dass Würselen in den Medien präsent ist, kennen wir Würselner, weil das schon zurzeit von Karl dem Großen so gewesen sein muss. Damals war Würselen ein karolingischer Nebenhof der Aachener Kaiserpfalz. Wir haben also für die Versorgung der Aachener gesorgt.“

Die Nähe zum Tivoli

Schaffrath ist einer von fast 40 000 Würselner. So viel sind es, seitdem Würselen, Bardenberg und Broichweiden 1972 zusammengelegt wurden. Seitdem ist die Stadt groß und irgendwie auch weltmännisch. Der Ortsteil Scherberg liegt immerhin in unmittelbarer Nähe zum Tivoli, zu dem Stadion des Schwarz-Gelben Traditions-Fußballvereins Alemannia Aachen, der nach Abstechern in die 1. Fußball-Bundesliga wieder in der Regionalliga West kickt, und zum Reiter-Stadion wo fünf Disziplinen vom CHIO ausgetragen werden.

Das CHIO ist das offizielle Reit-Turnier der Bundesrepublik Deutschland. Alle Nationenpreise in der Dressur, im Springen, in der Vielseitigkeit, im Fahren und Voltigieren werden dort jährlich im Juni ausgetragen. Da trifft sich in Aachen der Weltklasse Pferdesport. Davon strahlt ganz viel auf Würselen ab. Die Stimmung und je nachdem, wie der Wind steht, auch der Lärm der Jubelrufe, denn Würselen ist fast fußläufig zu erreichen.

Kitas gebaut

Irgendwie ist vieles fußläufig. Vor allem die Einkaufsstraße: die Kaiserstraße. Dort ist der ehemalige Buchladen von Martin Schulz, dem Buchhändler. Der kommt gebürtig gar nicht aus Würselen. Der kommt aus Eschweiler, aber das verschweigen alle Journalisten.

Er, der Ehrenbürger, wurde 1955 geboren und hat in Würselen, in der Düvelstadt, seine Handschrift hinterlassen, als er noch ehrenamtlicher Bürgermeister war. Die Stadt hat den Spitznamen Düvelstadt in Anlehnung an den Düvel, den Teufel, im Turm der Pfarrkirche Sankt Sebastian erhalten. Da ist ein Bildnis, das zu früheren Zeiten Böses abwenden sollte. Aber natürlich nicht Martin Schulz, der von 1987 bis 1998 in einer Doppelspitze mit einem Verwaltungschef regierte. Da hat er als jüngster Bürgermeister von Nordrhein-Westfalen Gutes getan, denn er hat Kitas in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf den Weg gebracht.

Schulz, selbst Vater von zwei Kindern, erinnert sich: „Zu Zeiten der deutschen Einheit forderte die sogenannte Bedarfsdeckung, dass 75 Prozent Kinder eines Jahrgangs in einen Kindergarten gehen sollten.“ In Würselen sei das aber anders gewesen. „Meine Frau erzählte mir damals, dass sie, egal wo sie hinkomme, nur höre, dass es keine Kindergartenplätze gebe.“ Also machte sich die Verwaltung auf den Weg und eröffnete mit dem DRK bis 1993 fünf neue Kitas mit 25 Gruppen. Schnell gab es drei Gruppen in drei Kindergärten für die Betreuung von Kindern ab vier Monaten.

Heute zieht Martin Schulz, der versierte Redner, die Verbindung von den vielen Kitas hin zur Flüchtlingspolitik. „Heute müssen wir Menschen aus verschiedenen Kulturen, Regionen, aus unterschiedlichen Schichten zusammenbringen. Der beste Platz für Integration ist die Kita, wo allen Menschen der gleiche Respekt entgegengebracht wird, wo sich Eltern über ihre Kinder verstehen.“

Schulz besuchte das private katholische Heilig-Geist-Gymnasium der Missionsgesellschaft der Spiritaner im Stadtteil Broichweiden. Nach zweimaligem Scheitern in der 11. Klasse musste er es mit der Fachoberschulreife verlassen. „Ist doch egal. Da sieht man doch, dass man auch ohne Studium Karriere machen kann und ein intelligenter Menschen ist“, sagen die Leute auf der Straße, weil sie stolz sind auf Martin, wie sie ihn alle nennen. Als würden ihn alle kennen. Persönlich.

Auf jeden Fall kennt ihn seine Schwester Doris Harst. Sie gehört der SPD an, sitzt im Rat und ist Vorsitzende des Bildungsausschusses. Aber auch im Aufsichtsrat vom Medizinischen Zentrum der Städteregion.

Freibad geschlossen

In die Hochphase der Bürgermeisterpolitik von Martin Schulz fiel eine durchaus umstrittene Entscheidung. Er ließ das geliebte Freibad dem Erdboden gleichmachen und an dieser exponierten Stelle, am Standrand mit Blick auf Felder, Grundstücke ausweisen. Darüber schimpfen die Einheimischen noch heute. Alle die, die das Freibad vermissen und nicht dort wohnen.

Heute gibt es das Schwimmbad Aquana an anderer Stelle. Ein Freizeitbad mit Rutschbahnen und Wasserlauf, das rote Zahlen schreibt. Das hat als Spaßbad bis Mönchengladbach ein Alleinstellungsmerkmal. Mönchengladbach ist ungefähr 70 Kilometer entfernt, über die Autobahn 4 schnell zu erreichen.

Schnell zu erreichen sind auch die Niederlande. Über die Autobahn nur 5 Minuten. Weiter weg liegt Belgien. Etwa 20 Minuten. „Dass Würselen in den Medien sehr präsent ist, ist grundsätzlich gut, weil so viele Menschen von unserer Stadt erfahren, von einem attraktiven Wohnort, von einem attraktiven Arbeitsstandort vor den Toren von Aachen. So erfahren die Menschen vom Grenzgebiet. Das ist gut“, urteilt Stadtplaner Manfred Schmitz-Gehrmann (62).

In diesem Grenzgebiet werden mehr Nationalitäten erwartet, seit die exzellente Rheinisch-Westfälisch-Technische Hochschule Aachen den Campus hat. Dort siedeln sich Weltfirmen wie Daimler, Ericsson und Siemens an, weshalb auch die Heimatstadt von Martin Schulz einen Ansturm von Menschen erwartet. Der bleibt bisher aus, nicht aber die Quadratmeterpreise für Grundstücke. Die können es leicht mit der Luxusgegend von Aachen aufnehmen.

Martin Schulz hat sich als SPD-Mann hochgearbeitet. Aus der kleinen Stadt, über die Städteregion – ein Zusammenschluss von zehn Kommunen – nach Europa. „Als Kommunalpolitiker hat er die Politik von unten gelernt. Das ist ein Knochenjob“, urteilt Beate Winkler, die Mutter seines Patenkindes Emma. Obwohl Schulz viel unterwegs sei, komme er verlässlich zum Geburtstag. „Dann erzählt er tolle Geschichten“, sagt Winkler, die es sehr schätzt, „dass man mit ihm streiten und eine andere Meinung haben darf. Er hört sich alles an und hinterfragt.“ Er sei privat genauso wie in seinem Job.

„Er setzt sich ein, wenn er hinter einer Sache steht“, erklärt Winkler. Sie leitet die erste DRK-Kita, die 1991 von Martin Schulz eröffnet wurde. Zum 25. Geburtstag der Kita im vergangenen September kam er. An diesem Tag wurde seine Frau Inge, die Landschaftsarchitektin ist, 60 Jahre alt. Er verließ kurz die privaten Feierlichkeiten, um eine passende Rede zu halten. So wie früher, als er Bürgermeister war.