Mazedoniens Krise mündet in Gewalt

Fünftes Todesopfer nach Terroranschlag in Stockholm

Stockholm. Drei Wochen nach dem Terroranschlag in Stockholm ist ein weiteres Opfer seinen Verletzungen erlegen. Eine um die 60 Jahre alte Frau, die in einem Krankenhaus in Südschweden behandelt wurde, sei am Freitagmorgen gestorben, berichtete die schwedische Polizei in einer ... mehr