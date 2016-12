Schüler in Deutschland: Mehr Schwung für die Bildung

“Als Mathematik-Lehrerin bin ich eigentlich etwas traurig, dass die Ergebnisse beim Pisa-Test nicht so überragend ausgefallen sind, wie ich mir das vorgestellt habe“, sagt Edith Krippner-Grimme. Die Vorsitzende des Lehrerverbandes Hessen, sie unterrichtet an einem Gymnasium im nordhessischen Homberg/Efze, weiß aber auch, dass die Aufgaben für die Schüler nicht einfach waren. „Sie waren nicht darauf trainiert“, sagt Krippner-Grimme. Die Lehrerverbands-Vorsitzende freut sich aber, dass sich beim Pisa-Test die Lesekompetenz der Schüler leicht verbessert hat. Und das sei besonders bemerkenswert, weil an Deutschlands Schulen auch viele Migrantenkinder unterrichtet würden, die der deutschen Sprache nicht so mächtig seien. Vor diesem Hintergrund hält Krippner-Grimme auch Ländervergleiche mit Finnland und Estland für nicht zielführend. „Diese Länder haben viel weniger Migranten aufgenommen als Deutschland“, sagt sie.

Für Jochen Nagel, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Hessen, sind die Ergebnisse der aktuellen Pisa-Studie kein Grund zur Besorgnis. „Man sollte die Studie nicht überbewerten“, sagt er. Dabei verweist er darauf, dass die Studie nur spezielle Bildungsbereiche prüfe. In den Schulen würden nämlich auch noch andere Fächer unterrichtet als naturwissenschaftliche. Auch die soziale Kompetenz der Schüler bilde die Studie nicht ab. Für wichtig hält es Nagel, dass Deutschland mehr in die Bildung investiert. „Im internationalen Vergleich hinken wir auf diesem Feld deutlich hinterher“, sagt Nagel.

Die Ergebnisse der Pisa-Studie 2015 zeigten nach Ansicht des bildungspolitischen Sprechers der SPD-Landtagsfraktion, Christoph Degen, dass die soziale Bildungskluft fortbestehe und weiter erhebliche Anstrengungen beim Ausbau der Ganztagsschulen, bei der individuellen Förderung von Kindern und der Schulsozialarbeit erforderlich sei, um zur Weltspitze aufzuschließen. Die deutschen Schüler konnten zwar ihren Platz im Mittelfeld halten, hinkten hinter den Testsiegern aus Asien und Europa aber immer noch weit hinterher.

„Unser Bildungssystem ist noch immer nicht in der Lage, die sozialen Disparitäten auszugleichen“, sagt Degen. Deshalb müsse es deutlich mehr Bewegung in der Schulpolitik geben, so der SPD-Schulexperte.

Nach 2006 wurde bei „Pisa 2015“ zum zweiten Mal schwerpunktmäßig die naturwissenschaftliche Kompetenz von 15-Jährigen auf den Prüfstand gestellt. Aus diesem Bereich stammte diesmal ein Großteil der Fragen, der „NaWi“-Katalog umfasste insgesamt gut 180 Aufgaben. Die für Pisa zuständige Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veranschlagte alles in allem rund dreieinhalb Stunden für die als „wirklichkeitsnah“ beschriebenen Testfragen. Jeweils ein kleinerer Teil der Pisa-Aufgaben 2015 betraf die Bereiche Mathematik sowie auch Lese-/Textverständnis. Dies wird von der OECD definiert als Fähigkeit, „geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“.